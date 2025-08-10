क्रिकेट जगत को बड़ा झटका: इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने  लिया संन्यास

नारी डेस्क: न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर थैमसिन न्यूटन ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट दोनों से संन्यास का फैसला कर लिया है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब थैमसिन पिछले कुछ सालों से टीम से बाहर थीं और घरेलू क्रिकेट में ही खेल रही थीं। थैमसिन ने 30 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कहा है।

थैमसिन न्यूटन का करियर और उपलब्धियां

थैमसिन ने 2015 में न्यूजीलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी। वह एक तेज़-मध्यम गति की गेंदबाज और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाज के रूप में जानी जाती थीं। उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत शानदार रही, खासकर टी20 मैच में, जहां उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मात्र 9 रन देकर 3 विकेट लिए थे। यह प्रदर्शन उनके करियर के शुरुआती दिनों का सबसे यादगार पल था।

हालांकि थैमसिन को न्यूजीलैंड टीम में ज्यादा मौके नहीं मिले। उन्होंने कुल 10 वनडे और 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। वनडे में उन्होंने 11 विकेट लिए और 57 रन बनाए। उनका बेस्ट प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ था, जहां उन्होंने 31 रन देकर 5 विकेट झटके थे। टी20 में उन्होंने कुल 9 विकेट लिए, लेकिन टीम में लगातार जगह नहीं बना सकीं। उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 2021 में था, उसके बाद से वे टीम से बाहर थीं।

वर्ल्ड कप और घरेलू क्रिकेट में योगदान

थैमसिन न्यूटन न्यूजीलैंड की 2016 टी20 वर्ल्ड कप और 2017 वनडे वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थीं। हालांकि इन टूर्नामेंटों में उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, फिर भी टीम में शामिल रहना उनके लिए गर्व की बात थी। घरेलू स्तर पर उनका सफर काफी सफल रहा। उन्होंने 2011-12 में वेलिंगटन से क्रिकेट शुरू किया और फिर 2014 से 2018 तक कैंटरबरी की टीम में खेलीं। बाद में वे दोबारा वेलिंगटन लौटीं और 2023-24 सीजन में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स से जुड़ीं। थैमसिन ने न्यूजीलैंड की प्रमुख घरेलू वनडे प्रतियोगिता हैलीबर्टन जॉनस्टोन शील्ड के फाइनल चार बार खेले और इसे दो बार जीतने में मदद की।

मल्टी-स्पोर्ट एथलीट की भूमिका

थैमसिन न्यूटन सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध महिला टी20 लीग, बीबीएल (WBBL) में पर्थ स्कॉर्चर्स की तरफ भी खेला। इसके अलावा, वे न्यूजीलैंड की घरेलू महिला रग्बी यूनियन प्रतियोगिता फराह पामर कप में भी सक्रिय रहीं। उन्होंने वेलिंगटन प्राइड और हॉक्स बे टुई टीमों के लिए रग्बी खेला और खुद को एक बहुमुखी खिलाड़ी के रूप में साबित किया।

संन्यास की घोषणा

थैमसिन ने 30 वर्ष की उम्र में अपने क्रिकेट करियर को विराम दिया। पिछले चार वर्षों से वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर थीं, लेकिन घरेलू क्रिकेट में सक्रिय थीं। अब उन्होंने अपने सभी फॉर्मेट के क्रिकेट से दूरी बना ली है। उनका यह निर्णय उनके खेल करियर के नए अध्याय की शुरुआत है।

थैमसिन न्यूटन का संन्यास लेना न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए एक बड़ा नुकसान है, लेकिन उनके करियर और बहुमुखी प्रतिभा को हमेशा याद रखा जाएगा।