बच्चों की छाती में जमा कफ चुटकियों में होगा दूर, आजमाएं ये असरदार घरेलू उपाय!

  Edited By Monika,
  Updated: 30 Oct, 2025 05:30 PM
बच्चों की छाती में जमा कफ चुटकियों में होगा दूर, आजमाएं ये असरदार घरेलू उपाय!

नारी डेस्क : ठंड का मौसम शुरू होते ही छोटे बच्चों में खांसी और कफ जमने की समस्या आम हो जाती है। छाती में कफ जमने से बच्चे को सांस लेने में तकलीफ, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में हर बार डॉक्टर के पास जाने की बजाय आप घर में मौजूद कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं।

सरसों तेल से मालिश

सरसों के तेल में लहसुन, काली मिर्च, लौंग, मेथी और अजवाइन डालकर गर्म करें। तेल को थोड़ा ठंडा होने पर बच्चे की छाती और पीठ पर हल्के हाथों से मालिश करें। इससे जमी हुई बलगम जल्दी पिघल जाती है और सांस लेने में राहत मिलती है।

तुलसी और मिश्री का काढ़ा

तुलसी के पत्ते, कुमकुम, मिश्री और पानी को उबालकर थोड़ा ठंडा करें और बच्चे को थोड़ी मात्रा में पिलाएं। यह काढ़ा छाती की जकड़न और जमा कफ को बाहर निकालने में बेहद कारगर है।

लौंग का पानी

यदि बच्चे को खांसी के साथ कफ की समस्या है तो लौंग का पानी पिलाएं। यह पुराने से पुराना जमा हुआ कफ भी निकाल देता है और गले की खराश में भी राहत देता है।

कच्ची हल्दी और अदरक वाला दूध

कच्ची हल्दी और अदरक को दूध में उबालकर गुनगुना पिलाएं। यह प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और शरीर से बलगम को पिघला देता है।

कपूर और नारियल तेल की मालिश (छोटे शिशु के लिए)

नारियल तेल को गर्म करके उसमें कपूर डालें। ठंडा होने पर शिशु की छाती पर हल्के हाथों से गोलाकार गति में लगाएं। यह छाती की जकड़न को दूर करने में मदद करता है।

पुदीने की भाप

पुदीने के पत्तों का रस गर्म पानी में मिलाकर भाप लेने से कफ और जुकाम दोनों में आराम मिलता है। अगर इन नुस्खों से राहत नहीं मिलती या बच्चे की सांस लेने में दिक्कत बढ़ रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
 

