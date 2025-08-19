कोलेस्ट्रॉल को घटाने में दवा जैसे काम करती हैं ये 5 सब्जियां, कोई 1 रोज खाएं

नारी डेस्क: आजकल खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL का बढ़ना बहुत आम समस्या बन गया है। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल की कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सही खानपान और अच्छी लाइफस्टाइल से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। खासकर कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो कोलेस्ट्रॉल को दवा की तरह कम करती हैं और दिल को मजबूत बनाती हैं। इस लेख में हम उन सब्जियों के बारे में जानेंगे जो आपके दिल को हेल्दी रखने में मददगार साबित होंगी।

खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) क्या है?

कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है क्योंकि यह सेल्स के निर्माण और हार्मोन बनाने में मदद करता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के दो प्रकार होते हैं। अच्छा (HDL) और खराब (LDL)। खराब कोलेस्ट्रॉल शरीर में अधिक मात्रा में जमा होने पर धमनियों की दीवारों में प्लाक (चर्बी का जमाव) बनाता है, जिससे ब्लड फ्लो प्रभावित होता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण

गलत खानपान: ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, रेड मीट, घी, मक्खन, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड, शक्कर और मिठाइयों का अधिक सेवन करना।

जीवनशैली में बदलाव: शारीरिक गतिविधि की कमी, एक्सरसाइज न करना, ज्यादा बैठना।

वजन बढ़ना: मोटापा LDL बढ़ाने का एक बड़ा कारण है।

परिवार में इतिहास: अगर परिवार में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही हो तो जोखिम बढ़ जाता है।

खराब कोलेस्ट्रॉल से होने वाले खतरे

खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर की धमनियों में प्लाक जमा हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा आती है। यह स्थिति हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। इसलिए खराब कोलेस्ट्रॉल को समय रहते नियंत्रित करना बेहद जरूरी होता है, ताकि दिल और पूरे शरीर की सेहत बनी रहे।

खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली 5 सब्जियां

1. चिंचिड़ा (Spiny Gourd)

चिंचिड़ा, जिसे स्पाइनी गॉर्ड भी कहा जाता है, एक फाइबर से भरपूर और कम कैलोरी वाली सब्जी है। यह कोलेस्ट्रॉल मुक्त होती है और शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को अवशोषित होने से रोकती है, जिससे वह बाहर निकल जाता है। इसके साथ ही, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉयड्स सूजन कम करते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए, रोजाना कम तेल में बनी चिंचिड़ा खाने से दिल की सेहत बेहतर होती है और खराब कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है।

2. परवल (Pointed Gourd)

परवल में घुलनशील फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यह कम कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल मुक्त सब्जी है, जिससे वजन बढ़ने का डर नहीं रहता। परवल में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स दिल की धमनियों में प्लाक जमने से बचाते हैं और हार्ट डिजीज के खतरे को कम करते हैं। रोजाना परवल का सेवन करने से दिल की सेहत बेहतर बनी रहती है।

3. भिंडी (Okra)

भिंडी में पेक्टिन नामक घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके साथ ही, भिंडी में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स दिल की सुरक्षा करते हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी मददगार होते हैं। इसलिए, रोजाना भिंडी का सेवन दिल और शरीर दोनों के लिए लाभदायक है।

4. लौकी (Bottle Gourd)

लौकी में पानी और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यह शरीर से टॉक्सिन और एक्स्ट्रा फैट निकालने में भी मदद करता है। लौकी के एंटीऑक्सीडेंट्स धमनियों को साफ रखते हैं और दिल की बीमारियों का खतरा घटाते हैं। लौकी को जूस या सब्जी के रूप में रोजाना खाया जा सकता है।

5. करेला (Bitter Gourd)

करेला फाइटोकेमिकल्स और घुलनशील फाइबर से भरपूर होता है, जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स सूजन घटाते हैं और दिल की रक्षा करते हैं। करेला खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें मधुमेह या दिल की समस्याएं होती हैं।

कैसे खाएं ये सब्जियां?

इन सब्जियों को कम तेल में पकाएं ताकि वे अपनी पौष्टिकता बनाए रखें। आप इनका जूस भी पी सकते हैं, जैसे लौकी का जूस। इन्हें सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है, खासकर करेला और परवल। नियमित सेवन से ये सब्जियां आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को दवा की तरह कम करेंगी।

साथ में अपनाएं ये आदतें

रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें।

तले हुए और जंक फूड से बचें।

वजन नियंत्रित रखें।

धूम्रपान और शराब का सेवन कम करें या बंद करें।

पर्याप्त पानी पिएं और तनाव मुक्त जीवनशैली अपनाएं।

खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना दिल की बीमारियों से बचाव का सबसे बड़ा तरीका है। डॉ. शालिनी सिंह सालुंके की सलाह के अनुसार रोजाना चिंचिड़ा, परवल, भिंडी, लौकी और करेला जैसी सब्जियों का सेवन करें। ये न केवल आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगी बल्कि दिल को भी मजबूत बनाएंगी। सही खानपान, नियमित व्यायाम और अच्छी जीवनशैली से आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।