क्या सिर्फ 12 हजार रुपये में भारतीयों को मिल रहा है Iceland में ठिकाना? जानिए क्या है सच

नारी डेस्क : हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली खबर वायरल हुई कि आइसलैंड सरकार भारतीयों को सिर्फ 12,000 रुपये में स्थायी निवास (PR) दे रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर यह दावा तेजी से फैला, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? आइए जानते हैं इस वायरल खबर के पीछे की पूरी सच्चाई।

वायरल दावा और सच्चाई क्या है?

कई पोस्ट में यह कहा गया कि आइसलैंड भारतीय नागरिकों को मात्र 12,000 रुपये देकर बसने का मौका दे रहा है। हकीकत यह है कि यह रकम केवल आवेदन शुल्क (Application Fee) है, न कि वहां बसने की पूरी कीमत। आइसलैंडिक सरकार ने किसी भी देश के नागरिकों के लिए कोई "स्पेशल स्कीम" शुरू नहीं की है।

आइसलैंड में स्थायी निवास के नियम

आइसलैंड की इमिग्रेशन अथॉरिटी के अनुसार, वहां PR (Permanent Residence) पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं।

कम से कम 4 साल तक कानूनी रूप से आइसलैंड में रहना जरूरी है (यदि शादी आइसलैंडिक नागरिक से हुई है, तो 3 साल)।

स्थायी और पर्याप्त आय का प्रमाण देना होता है।

आइसलैंडिक भाषा का कोर्स या टेस्ट पास करना आवश्यक है।

क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए।

घर और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रमाण भी अनिवार्य है।

यानि यह रास्ता केवल उन लोगों के लिए है जो पहले से आइसलैंड में रह रहे हैं — भारत में बैठे किसी व्यक्ति के लिए सीधे PR का दरवाजा नहीं खुला है।

“12 हजार रुपये” की असली कहानी

वायरल खबर में बताई गई 12,000 रुपये की रकम दरअसल आवेदन शुल्क है। आइसलैंड की आधिकारिक फीस लिस्ट के अनुसार ऑनलाइन एप्लिकेशन के लिए लगभग 16,000 ISK (करीब ₹11,500–₹12,000)। ऑफलाइन या एजेंट के ज़रिए आवेदन पर 22,000 ISK (करीब ₹16,000)। लेकिन यह केवल प्रोसेसिंग फीस है। वहां बसने और रहने के खर्च इससे कई गुना ज्यादा हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

केवल वही व्यक्ति PR के लिए आवेदन कर सकता है जो पहले से आइसलैंड में वर्क परमिट, स्टूडेंट वीजा या फैमिली रेसिडेंस के तहत रह रहा हो, वहां लगातार 4 साल तक कानूनी रूप से रह चुका हो, जिसके पास नौकरी और पर्याप्त इनकम हो और जिसने भाषा व सामाजिक एकीकरण की शर्तें पूरी की हों।

आइसलैंड में रहना कितना आसान?

आइसलैंड खूबसूरत जरूर है, लेकिन वहां रहना आसान नहीं।

महंगाई बहुत ज्यादा है। खाना, घर और बिजली भारत से कई गुना महंगे हैं।

मौसम ठंडा और लंबी सर्दियों वाला है।

नौकरी के अवसर सीमित हैं और अधिकतर स्किल्ड या सीजनल जॉब्स होती हैं।

भाषा की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है।

हालांकि, वहां की सुरक्षा, प्राकृतिक सौंदर्य और वेलफेयर सिस्टम इसे दुनिया के सबसे अच्छे देशों में शामिल करते हैं।

आइसलैंड भारतीयों के लिए कोई विशेष PR स्कीम नहीं चला रहा है। 12,000 रुपये सिर्फ आवेदन शुल्क है, न कि PR पाने की कीमत। जो भारतीय पहले से वहां रह रहे हैं। वही इस फीस के साथ स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं।



