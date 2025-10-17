शेज़वान चीज़ फ्रिटर्स रेसिपी

नारी डेस्क : अगर आप चीज और स्पाइसी फ्लेवर के शौकीन हैं, तो शेजवान चीज फ्रिटर्स आपके लिए परफेक्ट स्नैक है! यह एक फ्यूजन रेसिपी है जिसमें चीज़ की मलाईदार नरमी, शेजवान चटनी की तीखापन और मेयोनेज का क्रीमी स्वाद एक साथ मिलता है। बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम ये फ्रिटर्स हर बाइट में फ्लेवर का धमाका करते हैं।

Servings - 14

सामग्री

मोज़ेरेला चीज़ – 150 ग्राम

प्याज – 80 ग्राम

हरा प्याज (स्प्रिंग अनियन) – 2 टेबलस्पून

गेहूं का आटा – 60 ग्राम

चावल का आटा – 60 ग्राम

लहसुन पाउडर – 1 टीस्पून

नमक – 1 टीस्पून

सूखा पार्सले – 1 टीस्पून

हरा धनिया – 1 टेबलस्पून

बारीक कटा लहसुन – 1 टेबलस्पून

शेज़वान चटनी – 60 ग्राम

दूध – 70 मिलीलीटर

तेल – तलने के लिए

ब्रेड लोफ – 1

बटर – 2 टेबलस्पून

तंदूरी मेयोनेज़ – 60 ग्राम

क्रिस्पी फ्लेक्स – 2 टीस्पून

धनिया – 1 टीस्पून

चिली फ्लेक्स – 1/8 टीस्पून

विधि

1. एक बाउल में मोज़ेरेला चीज़, प्याज, हरा प्याज, गेहूं का आटा, चावल का आटा, लहसुन पाउडर, नमक, सूखा पार्सले, हरा धनिया, लहसुन, शेज़वान चटनी और दूध डालें। सबको अच्छे से मिलाकर एक गाढ़ा मिक्स तैयार करें।

2. मिक्स से छोटे-छोटे हिस्से लेकर सिलेंडर या लॉग आकार के फ्रिटर्स बना लें।

3. एक कढ़ाही में तेल गरम करें और फ्रिटर्स को डीप फ्राई करें जब तक वे सुनहरे और कुरकुरे न हो जाएं। फिर इन्हें पेपर टॉवल पर निकाल लें।

4. ब्रेड लोफ को स्लाइस में काटें और गरम तवे पर बटर लगाकर टोस्ट करें जब तक दोनों तरफ से सुनहरा रंग न आ जाए।

5. टोस्टेड ब्रेड पर तंदूरी मेयोनेज़ फैलाएं। फिर उस पर एक फ्रिटर रखें।

6. फ्रिटर के ऊपर थोड़ा और मेयोनेज़, क्रिस्पी फ्लेक्स, धनिया और चिली फ्लेक्स डालें।

7. तैयार हैं आपके स्वादिष्ट और चटपटे शेज़वान चीज़ फ्रिटर्स — गरमागरम परोसें!

