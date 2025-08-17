पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ बंद कमरे में पकड़ा, पति ने थाने में लगाई गुहार, आशिक साहिल संग मुझे मरवा देगी...

19 AUGTUESDAY2025 11:50:19 AM
  17 Aug, 2025 05:17 PM
नारी डेस्क:  बागपत के सिंघवाली अहीर इलाके के एक गांव में पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी साहिल को आधी रात बंद कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। पति और उसके परिजनों ने दोनों की जमकर पिटाई की, जिससे साहिल को चोटें आईं। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा और पति ने गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई।

पति का आरोप है कि पत्नी और साहिल उसे रास्ते से हटाने के लिए खतरनाक कदम उठा सकते हैं, साथ ही उसे नशे की दवाइयां देकर बेहोश करने की कोशिश की गई। साहिल के घरवालों ने भी पति को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी पक्षों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

आसपास के गांवों में चर्चा का केंद्र बना मामला

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साहिल और महिला के खिलाफ कड़ी धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव और आसपास के इलाकों में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच पहले भी विवाद होते रहे हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि मामला इतनी गंभीरता तक पहुंच जाएगा। कई लोगों ने पुलिस से अपील की है कि वे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच करें ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके।

पति ने बताया कि पहले भी उसे पत्नी के रिश्ते पर शक था और कई बार टकराव हुआ। इस बार जब उसने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, तो मामले ने नया मोड़ लिया। इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और जल्द ही सच सामने आने की उम्मीद है।   

