हुमा कुरैशी के भाई की हत्या, भाभी साइनाज रोते हुए बोलीं – 'उन लोगों ने बेरहमी से मारा'

नारी डेस्क: दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की पार्किंग के मामूली विवाद में हत्या कर दी गई। यह घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे की है, जब आसिफ अपने काम से घर लौटे थे।

क्या हुआ था उस रात?

जब आसिफ कुरैशी अपनी ड्यूटी से लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके घर के मेन गेट के सामने पड़ोसी की बाइक खड़ी है। उन्होंने पड़ोसी से बाइक हटाने को कहा। लेकिन इस पर पड़ोसी नाराज़ हो गया और गालियाँ देने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने अचानक धारदार हथियार से आसिफ पर हमला कर दिया।

Delhi: Actress Huma Qureshi’s cousin brother Asif Qureshi was murdered in Jangpura Bhogal Bazaar Lane under Nizamuddin police station during a parking dispute after he asked someone to move a scooter from the gate



Wife of the deceased says, "My man has been deliberately and… pic.twitter.com/q5hDVNzRFJ — IANS (@ians_india) August 8, 2025

पत्नी साइनाज का बयान

इस घटना को लेकर आसिफ की पत्नी साइनाज कुरैशी ने पुलिस को बताया, “पहले भी हमारे और आरोपी पड़ोसी के बीच पार्किंग को लेकर झगड़ा हो चुका था। उस रात मेरे पति ने सिर्फ बाइक हटाने को कहा था, लेकिन उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दीं और फिर बेरहमी से उन पर हमला कर दिया।”

Delhi: Relative of the deceased says, "The scooter was parked, so he told them to move it. They started arguing, then his brother arrived, and the elder brother hit him with an iron object, causing him to bleed..." pic.twitter.com/SmLaiA5Kj2 — IANS (@ians_india) August 8, 2025

परिवार का आरोप

आसिफ के रिश्तेदारों का कहना है कि यह हमला बहुत ही मामूली बात पर किया गया और बेहद बेरहमी से मारा गया। आसिफ को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और जाँच शुरू की। पुलिस ने बताया कि हत्या जंगपुरा भोगल लेन, निजामुद्दीन इलाके में हुई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पूछताछ जारी है।