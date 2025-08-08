हुमा कुरैशी के भाई की हत्या, भाभी साइनाज रोते हुए बोलीं – 'उन लोगों ने बेरहमी से मारा'

नारी डेस्क: दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की पार्किंग के मामूली विवाद में हत्या कर दी गई। यह घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे की है, जब आसिफ अपने काम से घर लौटे थे।
क्या हुआ था उस रात?
जब आसिफ कुरैशी अपनी ड्यूटी से लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके घर के मेन गेट के सामने पड़ोसी की बाइक खड़ी है। उन्होंने पड़ोसी से बाइक हटाने को कहा। लेकिन इस पर पड़ोसी नाराज़ हो गया और गालियाँ देने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने अचानक धारदार हथियार से आसिफ पर हमला कर दिया।
पत्नी साइनाज का बयान
इस घटना को लेकर आसिफ की पत्नी साइनाज कुरैशी ने पुलिस को बताया, “पहले भी हमारे और आरोपी पड़ोसी के बीच पार्किंग को लेकर झगड़ा हो चुका था। उस रात मेरे पति ने सिर्फ बाइक हटाने को कहा था, लेकिन उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दीं और फिर बेरहमी से उन पर हमला कर दिया।”
परिवार का आरोप
आसिफ के रिश्तेदारों का कहना है कि यह हमला बहुत ही मामूली बात पर किया गया और बेहद बेरहमी से मारा गया। आसिफ को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और जाँच शुरू की। पुलिस ने बताया कि हत्या जंगपुरा भोगल लेन, निजामुद्दीन इलाके में हुई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पूछताछ जारी है।