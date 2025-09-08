अब सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा शरीर भी चमकेगा...चावल के आटे से घर पर बनाएं दानेदार स्क्रब गोलियां

नारी डेस्क: हम में से ज्यादातर लोग अपने चेहरे की खूब देखभाल करते हैं, लेकिन शरीर की त्वचा पर उतना ध्यान नहीं देते। इसका नतीजा यह होता है कि चेहरे और शरीर की रंगत में साफ फर्क नजर आता है। खासकर धूप और टैनिंग के कारण शरीर का रंग काला और मुरझाया हुआ लगने लगता है। अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये घरेलू नुस्खा आपकी मदद कर सकता है।

क्या है ये घरेलू नुस्खा?

ये एक ऐसा नुस्खा है जिसमें आप घर पर ही चावल के आटे, नींबू, नारियल तेल और साबुन जैसी चीजों से एक्सफोलिएटिंग स्क्रब बॉल्स (छोटे साबुन जैसे गोले) तैयार कर सकते हैं। ये गोलियां नहाते समय इस्तेमाल की जाती हैं और इनसे त्वचा से डेड स्किन निकलकर एकदम फ्रेश और साफ चमकदार त्वचा नजर आती है।

ज़रूरी सामग्री

इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए

चावल का आटा – त्वचा को एक्सफोलिएट करता है

नींबू का रस – दाग-धब्बे हल्के करता है (विटामिन C)

गुलाब जल – ठंडक और नमी देता है

नारियल तेल – त्वचा को मॉइस्चराइज़ करता है

चीनी का पाउडर – नेचुरल स्क्रब का काम करता है

कोई भी साबुन – सफाई में मदद करता है

इन सभी चीजों की मात्रा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।

कैसे बनाएं ये स्क्रब बॉल्स?

एक कटोरी में चावल का आटा लें। उसमें चीनी का पाउडर मिलाएं। अब उसमें नींबू का रस, गुलाब जल और नारियल तेल डालें। अच्छे से मिलाकर पेस्ट जैसा मिश्रण बना लें। फिर इसमें कोई भी साबुन को कद्दूकस करके मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी गोलियां (बॉल्स) बना लें। इन गोलियों को आप एयर टाइट डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं।

कैसे और कब करें इस्तेमाल?

इन स्क्रब बॉल्स का इस्तेमाल आप नहाते समय कर सकते हैं। बस एक गोली लें और गीले हाथ-पैरों पर रगड़ें। चाहें तो साफ ब्रश या स्क्रबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी डेड स्किन हटेगी, त्वचा साफ और चमकदार दिखेगी।

क्यों है ये असरदार?

इस नुस्खे में इस्तेमाल हर सामग्री के अपने फायदे हैं

नींबू रंग निखारता है

चावल का आटा टैनिंग हटाता है

नारियल तेल त्वचा को मुलायम बनाता है

चीनी और साबुन गंदगी और डेड स्किन को साफ करते हैं

डिस्क्लेमर: यह नुस्खा एक इंस्टाग्राम वीडियो पर आधारित है। किसी भी नई चीज़ को अपनी त्वचा पर अपनाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ (Dermatologist) से सलाह जरूर लें, खासकर अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है

