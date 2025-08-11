19 AUGTUESDAY2025 11:49:21 AM
Nari

पहलगाम हमले में  विधवा हुई हिमांशी आएगी Bigg Boss में! उनके सामने ही आतंकी ने पति पर चलाई थी गोली

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 11 Aug, 2025 10:05 AM
नारी डेस्क: पहलगाम हमले की वो दर्दनाक तस्वीर तो सभी को याद होगी, जिसमें एक बेबस पत्नी अपनी पति की लाश के पास बैठी थी।  हम बात कर रहे हैं हिमांशी नरवाल जिसका आतंकियों ने उनकी आंखों के आगे सुहाग उजाड़ दिया था। पहलगाम आंतकी हमले के बाद सामने आई हिमांशी की तस्वीर ने पूरे देश को रूला दिया है। अब उनसे जुड़ी एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है।

PunjabKesari
अप्रैल माह में अपने पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के साथ  पहलगाम में हनीमून मनाने गई हिमांशी का तब सब कुछ उजड़ गया था जब आतंकियों ने उनके सामने ही उनकी पर गोली चला दी थी। वह घंटों अपने पति की लाश के साथ बैठी रही, लेकिन कोई उनकी मदद को आगे नहीं आया। अब खबरों की मानें तो हिमांशी को बिग बॉस मेकर्स ने अप्रोच किया है। यानी कि उन्हें Bigg Boss 19 में हिस्सा लेने का ऑफर दिया गया है।
PunjabKesari

हालांकि, इस बात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'बिग बॉस 19' के मेकर्स हिमांशी को शो में लाने के बारे में बात रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी कहानी दर्शकों को गहराई से प्रभावित करेगी। वहीं, कई सोशल मीडिया हैंडल का दावा है कि इस तरह की खबरें झूठी हैं हिमांशी से संपर्क नहीं किया गया है और वह शो में भाग नहीं लेंगी।
PunjabKesari

याद हो कि विनय नरवाल की विदाई के समय हिमांशी क साथ पूरा देश रोया था। उन्होंने उस समय कहा था- "मुझे उम्मीद है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया। उन्होंने हमें वास्तव में गौरवान्वित किया है, और हमें हर तरह से इस गौरव को बनाए रखना चाहिए,"। इस दौरान उनकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी और वे रो पड़ीं थी। अपने पति के ताबूत से लिपटकर वह बार-बार एक ही सवाल पूछ रही थी- मैं अब कैसे जिऊंगी? कैसे रहूंगी

