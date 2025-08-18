महिला टीचर की निर्मम हत्या से मचा बवाल, पांच दिन बाद भी आरोपी फरार, सड़कों पर उतरे लोग

नारी डेस्क: हरियाणा के भिवानी जिले में 18 साल की प्ले-वे स्कूल टीचर मनीषा की बेरहमी से हत्या के बाद प्रदेशभर में आक्रोश फैल गया है। घटना के पांच दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक खाली हाथ है, जबकि मनीषा के परिजन और ग्रामीण शव के अंतिम संस्कार से इनकार करते हुए धरने पर बैठे हैं।

क्या है पूरा मामला?

11 अगस्त को मनीषा कॉलेज में एडमिशन के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। दो दिन बाद उसका शव सिंघानी गांव के पास एक नहर में क्षत-विक्षत हालत में मिला। पोस्टमार्टम में सामने आया है कि उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। शव से आंखें और अन्य अंग भी गायब थे, जिससे मामला और सनसनीखेज बन गया।

Manisha, a 19-year-old teacher from Haryana, whose body was found with her throat slit on August 13, 2025, in Singhani village, Bhiwani district. The family has refused to cremate her body until the perpetrators are arrested, highlighting a severe lack of justice and police… pic.twitter.com/gTQyY54eYS — Ashish Tomar (garv se kho hindu hai hum) (@Ashishtomar56) August 18, 2025

पुलिस पर लापरवाही के आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई, तो पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि "बेटी खुद भाग गई होगी।" इसके बाद 48 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब मनीषा की हत्या की पुष्टि हो चुकी है, तो पुलिस पर लापरवाही का आरोप और गहरा गया है।

#WATCH | Chandigarh: On the Bhiwani teacher murder case, Haryana CM Nayab Saini says, "I am saying from the beginning that there will be no compromise on law and order because it is the responsibility of our government to provide a safe environment to the people of the state. No… pic.twitter.com/qsCVsqnNo5 — ANI (@ANI) August 16, 2025

सरकार की कार्रवाई

मामला गर्माने के बाद हरियाणा सरकार ने भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया और लौहारू थाना के एसएचओ, एक महिला एएसआई समेत कुल पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

प्रदेश में उबाल

घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने दिल्ली-पिलानी नेशनल हाईवे जाम कर दिया। कई कस्बों में बाजार बंद रहे, और जगह-जगह कैंडल मार्च निकाले गए। दादरी में सामाजिक संगठनों ने रोष मार्च निकाला और दोषियों को फांसी देने की मांग की।

विपक्ष ने सरकार को घेरा

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने सीएम सैनी को कमजोर और दिल्ली के इशारों पर चलने वाला मुख्यमंत्री बताया।

परिजन की मांगें और चेतावनी

मनीषा के परिजन और ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती, वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल मनीषा की हत्या हरियाणा सरकार के लिए अग्निपरीक्षा बन चुकी है। क्या प्रदेश की सरकार और पुलिस इस बेटी को न्याय दिला पाएंगे? यह सवाल हर किसी के मन में है।