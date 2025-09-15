16 SEPTUESDAY2025 7:51:14 PM
मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू ने ब्राइडल लहंगे में दिखाया नई नवेली दुल्हन जैसा नूर, इंटरनेट पर छाईं तस्वीरें

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 15 Sep, 2025 04:14 PM
 नारी डेस्क:  मिस यूनिवर्स बनने के चार साल बाद हरनाज कौर संधू एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं, लेकिन इस बार उनके फिल्मी लुक की वजह से नहीं बल्कि उनके ब्राइडल लहंगे और दुल्हन जैसे खूबसूरत फोटोशूट की वजह से। हरनाज की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें वे दुल्हन की तरह सजी-धजी नजर आ रही हैं और उनका यह लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।

हरनाज का ब्राइडल लुक

हरनाज कौर संधू ने अपनी इस फोटोशूट के लिए खास ब्राइडल लहंगा चुना है, जो कि रिंपल एंड हरप्रीत काउचर का डिजाइनर आउटफिट है। लहंगे का बेस रंग पिंक है, जिस पर हाथ से किया गया खूबसूरत फूलों वाला कढ़ाई (एम्ब्रॉयडरी) नजर आता है। इस कढ़ाई में सुनहरे धागों और सीक्वेंस का शानदार इस्तेमाल किया गया है, जो लहंगे को एक रॉयल और एलीगेंट लुक देता है। हरनाज ने इस लहंगे के साथ लॉन्ग स्लीव्स वाला ब्लाउज पहना है, जिसकी वी-नेकलाइन सुंदरता में चार चांद लगा रही है। ब्लाउज के बॉर्डर पर मोतियों वाली छोटी-छोटी लटकन भी जोड़ी गई हैं, जिससे उसका लुक और भी खास हो गया है।

दुपट्टा और शॉल से बढ़ा निखार

हरनाज ने अपने पूरे लुक को और भी खूबसूरत बनाने के लिए सिर पर लाल रंग का दुपट्टा (घूंघट) ओढ़ा है, जिस पर सिल्वर पट्टी और सीक्वेंस का काम किया गया है। दुपट्टे का वेल वाला डिजाइन इसे हल्का और फैंसी बनाता है, जिससे मूवमेंट करते वक्त यह और भी आकर्षक दिखता है। इसके साथ ही उन्होंने एंब्रॉयडरी वाली शॉल भी ओढ़ी है, जो उनके लहंगे के साथ बिल्कुल मेल खाती है और लुक को एक रॉयल टच देती है। यह शॉल सर्दियों में शादी करने वाली दुल्हनों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।

जूलरी ने दिया राजसी अंदाज

दुल्हन के पूरे लुक को परफेक्ट बनाने के लिए हरनाज ने शानदार जूलरी पहनी है। उनकी नथ, मांगटीका, झुमके, कंगन और कई रिंग्स उनके लुक को पारंपरिक और रॉयल फील देती हैं। कानों में झुमके के साथ चेन भी है जो उनके लुक को और खास बनाता है। पैरों में भी जूलरी पहनकर हरनाज ने अपने ब्राइडल लुक को पूरी तरह से कम्प्लीट किया है।

PunjabKesari

हरनाज का सफर और ट्रांसफॉर्मेशन

हरनाज कौर संधू ने 21 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम कर भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया था। हालांकि इसके बाद उनकी सेहत संबंधी कुछ मुश्किलें आईं, जिससे उनका वजन बढ़ गया था और कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन अब हरनाज अपने नए लुक और स्टाइलिश अंदाज से सबका दिल जीत रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा है और अपनी पहली फिल्म 'बागी 4' से डेब्यू किया है।

हरनाज के इस ब्राइडल फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। फैंस उनके इस नए और खूबसूरत अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें 'नई नवेली दुल्हन' कहकर प्यार दे रहे हैं।

मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू का यह ब्राइडल लुक उनके फैशन सेंस और खूबसूरती का बेजोड़ नमूना है। इस लुक से वे एक बार फिर साबित कर रही हैं कि वे सिर्फ ब्यूटी क्वीन ही नहीं, बल्कि फैशन आइकॉन भी हैं।   

