दिल्ली में तेजी से फैल रहा H3N2 वायरस: जानें किन उम्र के लोगों में है सबसे ज्यादा खतरा

नारी डेस्क : दिल्ली में इन दिनों H3N2 वायरस तेजी से फैल रहा है और लोग इससे काफी चिंतित हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह वायरस खासतौर पर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग इसकी चपेट में जल्दी आ सकते हैं। ऐसे में सतर्क रहना और समय रहते सही कदम उठाना जरूरी है।

मास्क पहनें और सोशल दूरी अपनाएं

विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय मास्क पहनना और सोशल दूरी (Distance) बनाए रखना सबसे जरूरी है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अगर बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क पहनना न भूलें। साथ ही, बीमार व्यक्ति से दूरी बनाए रखें ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके।

हाथों की सफाई पर दें ध्यान

H3N2 वायरस हाथों के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है, इसलिए हाथों की सफाई बेहद जरूरी है। दिन में कई बार साबुन और पानी से हाथ धोएं, खासकर बाहर से घर आने के बाद और खाने से पहले। अगर आप बाहर हैं तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद रहेगा।

इम्यूनिटी बढ़ाने वाला लें आहार

मजबूत इम्यून सिस्टम वायरस से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। अपने भोजन में विटामिन C और प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करें। रोजाना नींबू, संतरा, आंवला, गाजर, अदरक और हल्दी वाला दूध पिएं। हरी सब्जियां और मौसमी फल अपनी डाइट में जरूर लें। इसके साथ पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेट और स्वस्थ बना रहे।

पर्याप्त नींद और आराम करें

कम नींद लेने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए रोजाना कम से कम 7–8 घंटे की नींद लें। तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान और हल्की एक्सरसाइज करें। पर्याप्त आराम लेने से शरीर में वायरस से लड़ने की ताकत बढ़ती है और आप स्वस्थ रहते हैं।

बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें

H3N2 वायरस बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक है। उनके खान-पान में पौष्टिक और स्वस्थ चीजें शामिल करें और उन्हें भीड़भाड़ से दूर रखें। यदि खांसी, बुखार या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दें तो उन्हें हल्के में न लें और समय पर डॉक्टर से संपर्क करें।

डॉक्टर की सलाह जरूर लें

अगर बुखार लंबे समय तक बना रहे, तेज खांसी, गले में खराश या सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा समय पर लें और सेल्फ-मेडिकेशन से पूरी तरह बचें, ताकि स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सके।

