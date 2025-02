100 से ज्यादा मामले! पुणे में तेजी से फैल रहा खतरनाक GBS Syndrome, जानिए बचाव के तरीके

नारी डेस्क: बदलते मौसम और कमजोर होती इम्यूनिटी के कारण कई तरह की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। इन दिनों गुलेन बैरी सिंड्रोम (GBS) के मामलों में भी इजाफा देखा जा रहा है। खासतौर पर पुणे में इस बीमारी के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है, जिसमें शरीर अचानक सुन्न पड़ने लगता है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं।

यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जो आमतौर पर बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण के बाद होता है। यह न केवल वयस्कों बल्कि बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो यह शरीर के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है और चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है। इसलिए, इससे बचने के लिए कुछ खास सावधानियां बरतनी जरूरी हैं।

गुलेन बैरी सिंड्रोम से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो। इसके लिए आपको अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना होगा। विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक से भरपूर आहार लें, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। हरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और प्रोटीन युक्त भोजन अपने आहार में शामिल करें। प्रोबायोटिक्स जैसे दही, छाछ और किमची का सेवन करें, जिससे आंतें स्वस्थ रहें और पाचन तंत्र मजबूत हो। भरपूर मात्रा में पानी पिएं, ताकि शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार न हो।

