पीट-पीटकर बेहोश किया, बेटा बोला- पापा ने मां को लाइटर से जला डाला...'ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए निक्की की हत्या

नारी डेस्क: ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ग्रेटर नोएडा की 28 साल की निक्की की हकीकत है एक ऐसी हकीकत जो रुला देती है, झकझोर देती है और हमारे समाज की सच्चाई का सबसे काला चेहरा दिखाती है। शादी के नौ साल बाद भी निक्की को चैन नहीं मिला। ₹35 लाख दहेज की मांग पूरी नहीं हुई, तो पति और ससुरालवालों ने उसे बेरहमी से मार-मारकर बेहोश किया और फिर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। उसकी चीखें, उसका जलता हुआ शरीर, और उसका मासूम बेटा सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ एक लालच के लिए। ये उन हजारों बेटियों की आवाज़ है जो हर दिन दहेज के नाम पर दम तोड़ रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या निक्की को इंसाफ मिलेगा? या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह सिर्फ फाइलों में दफ्न हो जाएगा?
पीड़ित परिवार का आरोप है कि निक्की की शादी दिसंबर 2016 में विपिन नाम के युवक से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुरालवालों ने ₹35 से ₹36 लाख रुपये की दहेज की मांग शुरू कर दी थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर निक्की को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा।
निक्की की बहन ने घटना का एक वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि निक्की को मारा-पीटा जा रहा है और फिर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाई जा रही है। निक्की का छोटा बेटा वीडियो में रोते हुए कहता है, “पापा ने चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी।”
निक्की की बहन कंचन ने बताया कि उनके साथ भी लंबे समय से मारपीट और टॉर्चर किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि ससुरालवाले बार-बार यही कहते थे कि शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला और पैसे लाने की बात करते थे। कंचन ने रोते हुए कहा कि निक्की के सिर, गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर तेजाब डाला गया।
इस घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। पीड़िता के परिवार और गांववालों ने कासना थाने का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। लोग ‘Justice for Nikki’ और ‘फांसी दो, खून के बदले खून’ जैसे नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए।
निक्की की मां ने भी अपनी बेटी की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि अब केवल इंसाफ नहीं, बल्कि खून के बदले खून चाहिए। उन्होंने कहा कि घटना से पांच मिनट पहले ही निक्की की अपने पति से बात हुई थी, जो अब हत्या के आरोपी के रूप में गिरफ्तार हो चुका है।
ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि 21 अगस्त की रात फोर्टिस अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला गंभीर रूप से झुलसी हुई हालत में लाई गई है। उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
पीड़िता की बहन की शिकायत पर पति विपिन और अन्य ससुरालवालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।
यह घटना न केवल दहेज की कुप्रथा की भयावहता को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि आज भी समाज में कितनी लड़कियां ऐसी प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं। इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बेटियों की जान की कोई कीमत नहीं?