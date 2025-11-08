सीएम ने निभाया वादा: लाड़ली बहनों के खाते में इस महीने आएंगे ₹1500, जानिए कब आएगी राशि

नारी डेस्क: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी! मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने वादे को निभाते हुए ऐलान किया है कि लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त इस बार ₹1500 की बढ़ी हुई राशि के साथ मिलेगी। सीएम 12 नवंबर को नर्मदापुरम जिले के बाबई में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से खुद लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे।

अब हर महीने मिलेंगे ₹1500

पहले इस योजना के तहत महिलाओं को ₹1250 प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹1500 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कुछ महीने पहले ही इस वृद्धि का वादा किया था और अब भाई दूज के बाद यह वादा पूरा होने जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भी पुष्टि की है कि नवंबर महीने से ही बढ़ी हुई राशि महिलाओं को मिलनी शुरू हो जाएगी।

सीएम का वादा: ₹3000 तक बढ़ेगी राशि

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले कहा था कि सरकार धीरे-धीरे इस राशि को ₹3000 प्रति माह तक बढ़ाएगी। पिछले महीने (12 अक्टूबर 2025) को 1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में ₹1541 करोड़ की 29वीं किस्त भेजी गई थी।

दिवाली पर किया गया था बोनस का ऐलान

सरकार ने दिवाली बोनस के रूप में “भाई दूज” से ₹1500 देने की घोषणा की थी। 18 अक्टूबर को सीएम ने कहा था कि “भाई दूज” पर ₹250 अतिरिक्त दिए जाएंगे और नवंबर से ₹1500 प्रति माह की राशि दी जाएगी। हालांकि वह ₹250 अतिरिक्त नहीं मिला, लेकिन सरकार ने नवंबर से ₹1500 देने का फैसला कायम रखा।

लाड़ली बहना योजना की शुरुआत मार्च 2023 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने की थी। तब महिलाओं को ₹1000 प्रति माह दिए जाते थे। बाद में अक्टूबर 2023 से इसे बढ़ाकर ₹1250 कर दिया गया। अब दो साल बाद फिर से राशि बढ़ाई गई है, जिससे महिलाओं में खुशी की लहर है।

अगस्त 2023 से बंद हैं नए रजिस्ट्रेशन

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 20 अगस्त 2023 के बाद से नए पंजीकरण बंद हैं। अब तक इस योजना के तहत 29 किस्तों में कुल ₹45,000 करोड़ की राशि सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।

क्या है लाड़ली बहना योजना?

यह योजना मध्य प्रदेश की गरीब, विवाहित और 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी। इससे लाखों महिलाओं को अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने, बच्चों की पढ़ाई और खुद की आर्थिक स्वतंत्रता में मदद मिली है।

कुल मिलाकर

सीएम मोहन यादव ने जो कहा, वो किया अब हर महीने महिलाओं के खातों में ₹1500 आएंगे।12 नवंबर को लाड़ली बहनों के लिए खुशियों का दिन होगा, जब उनके खातों में बढ़ी हुई राशि ट्रांसफर की जाएगी।

