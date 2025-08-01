10 AUGSUNDAY2025 2:23:09 PM
हर दिन झड़ रहे हैं बाल, रात की ये 1 गलती पड़ सकती है भारी, वक्त रहते संभल जाओ वरना उड़ जाएंगे सारे बाल

  01 Aug, 2025
नारी डेस्क: आजकल बाल झड़ना एक आम समस्या बन चुकी है। इसका एक बड़ा कारण हमारी खराब जीवनशैली और बिगड़ी हुई डाइट है। कई बार लोग मौसम को भी बाल झड़ने का कारण मानते हैं। दरअसल, हर मौसम में कुछ न कुछ बदलाव होते हैं जिनका असर हमारे बालों पर भी पड़ता है। लेकिन बारिश के मौसम में बाल सबसे ज्यादा झड़ते हैं। इस मौसम में न सिर्फ बाल कमजोर होते हैं, बल्कि गंजेपन का डर भी सताने लगता है। हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल की सलाह तो सब देते हैं... मगर एक गलती हम रोज कर रहे हैं अब तक आपने बालों को मजबूत बनाने के लिए अच्छी डाइट और सही लाइफस्टाइल की सलाह कई लोगों से सुनी होगी। लेकिन हम यहां आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताएंगे, जिसे हम सभी अक्सर 'फायदे की चीज़' समझकर करते हैं, लेकिन असल में वही गलती हमारे बालों को और नुकसान पहुंचा सकती है।

रात की एक गलती जो आपको बना सकती है गंजा

जी हां, हम बात कर रहे हैं रात को सोने से पहले बालों में तेल लगाने की आदत की। आपको सुनकर हैरानी हो सकती है लेकिन यही आदत आपके बालों के झड़ने का कारण बन सकती है। तेल लगाना जरूरी है, लेकिन कैसे और कब - ये जानना ज्यादा जरूरी है। बालों में तेल लगाना एक हेल्दी आदत मानी जाती है। इससे बालों को पोषण मिलता है, स्कैल्प की मालिश होती है और जड़ें मजबूत होती हैं। लेकिन रातभर तेल लगाकर सो जाना सही तरीका नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. सुगन्या नायडू के मुताबिक, रात को तेल लगाकर सोने से कई नुकसान हो सकते हैं।

डॉक्टर क्या कहती हैं इस बारे में?

रातभर तेल लगाने से होते हैं ये नुकसान:
तकिया ऑयली हो जाता है, जिससे उसमें धूल और गंदगी जम जाती है।
समय पर तकिया साफ न करने से चेहरे पर पिंपल्स और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
तेल पूरी तरह से स्कैल्प में नहीं समाता और उल्टा स्किन पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे हेयर फॉल बढ़ सकता है।

तो तेल कब और कैसे लगाएं?
डॉक्टर के मुताबिक, बाल धोने से लगभग 45 मिनट पहले हल्का गुनगुना तेल लगाकर मालिश करें। फिर शैंपू से सिर धो लें। इससे बालों को पोषण भी मिलेगा और गंदगी भी नहीं जमेगी।

कुछ और गलतियां जो बालों को नुकसान पहुंचाती हैं

रोजाना शैंपू करना

कई लोग सोचते हैं कि सिर को साफ रखने के लिए रोज शैंपू करना चाहिए। हफ्ते में 4-5 बार शैंपू करना भी आम बात हो गई है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि बार-बार शैंपू करने से हमारी स्कैल्प का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है। इससे बाल ड्राय और कमजोर हो जाते हैं। साथ ही स्कैल्प जल्दी ऑयली हो जाती है, जिससे बाल जल्दी गंदे दिखते हैं। हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार जेंटल शैंपू करें। बाकी दिनों में केवल साफ पानी से सिर धोना काफी है।

झाग वाला शैंपू ज्यादा अच्छा नहीं होता

अक्सर लोग सोचते हैं कि जिस शैंपू में ज्यादा झाग बनता है, वो बेहतर सफाई करता है। लेकिन ये सच नहीं है। डॉ. नायडू बताती हैं कि झाग वाला शैंपू केमिकल्स से भरपूर होता है। ये केमिकल्स धीरे-धीरे बालों को रूखा, बेजान और फ्रिज़ी बना देते हैं। माइल्ड और नैचुरल इंग्रीडिएंट्स वाला शैंपू चुनें। शैंपू करते समय बहुत ज्यादा झाग की उम्मीद न करें।

बार-बार हीट स्टाइलिंग करना

आजकल हर कोई सुंदर दिखने के लिए हेयर स्टाइलिंग टूल्स जैसे स्ट्रेटनर, कर्लर, ड्रायर का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये सभी चीज़ें बालों को अंदर से जला देती हैं। जब बहुत ज़रूरी हो तभी हीट टूल्स का इस्तेमाल करें। हेयर स्टाइलिंग से पहले हीट प्रोटेक्शन स्प्रे जरूर लगाएं। कोशिश करें कि बालों को नैचुरल रहने दें।

क्या करें ताकि बाल हेल्दी रहें?

बाल धोने का सही तरीका: हफ्ते में 2-3 बार शैंपू करें। शैंपू के बाद हमेशा कंडीशनर जरूर लगाएं, खासतौर पर बालों के सिरे (ends) पर।

तेल लगाने का सही तरीका: गुनगुना तेल लें, बाल धोने से 45 मिनट पहले लगाएं। स्कैल्प में हल्के हाथों से मालिश करें और फिर धो लें।

स्टाइलिंग से बचें: बालों को स्ट्रेटनर, कर्लर और हेयर ड्रायर से दूर रखें। नैचुरल टेक्सचर अपनाएं, बालों को खुला छोड़ें।

हेल्दी डाइट अपनाएं: प्रोटीन, आयरन, विटामिन B और बायोटिन युक्त चीज़ें खाएं। जैसे – दालें, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, अंडा, दूध, दही, और ताजे फल।

बालों की देखभाल कोई एक दिन की बात नहीं है। इसके लिए रोज की आदतें मायने रखती हैं। अगर आप बालों में तेल लगाना, शैंपू करना, और स्टाइलिंग जैसे छोटे-छोटे कामों में थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो आप बाल झड़ने की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

