नारी डेस्क : त्योहारों की रौनक हो या घर के खास मौके, ग्लासी एप्पल मुरब्बा हमेशा मिठास और खुशबू का जादू बिखेरता है। इस मुरब्बे में सेब की प्राकृतिक मिठास, केसर की खुशबू और गुलाब की नाजुक पंखुड़ियों का संगम होता है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, यह स्वास्थ्यवर्धक भी है। सेब में भरपूर फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो पाचन और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद हैं।
Servings - 10
सामग्री
पानी – 800 मिलीलीटर
सिरका – 2 बड़े चम्मच
सेब – 340 ग्राम
चीनी – 200 ग्राम
पानी – 200 मिलीलीटर
केसर का पानी – 1 1/2 बड़े चम्मच
इलायची पाउडर – 1/4 छोटा चम्मच
नींबू का रस – 1 छोटा चम्मच
सूखी गुलाब की पंखुड़ियां – सजावट के लिए
विधि
1. एक बाउल में 800 मिलीलीटर पानी, 2 बड़े चम्मच सिरका और 340 ग्राम सेब डालें। अच्छी तरह मिलाएँ और 30 मिनट के लिए भिगो दें।
2. एक पैन में 200 ग्राम चीनी और 200 मिलीलीटर पानी डालें। मध्यम आंच पर चीनी पूरी तरह घुलने तक चलाएं।
3. अब 1 1/2 बड़े चम्मच केसर का पानी और भिगोया हुआ सेब डालें। अच्छे से मिलाएं, ढक दें और मध्यम आंच पर 40 मिनट तक पकाएं।
4. ढक्कन खोलें, 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डालें।
5. फिर से ढककर 20 मिनट और पकाएं जब तक सेब चमकदार और नरम न हो जाएं।
6. आंच से हटाकर 1 घंटे ठंडा होने दें।
7. सूखी गुलाब की पंखुड़ियों से सजाएं।
8. सर्व करें।
