UPSC छात्र बनाता था गंदी वीडियो,  लिव इन पार्टनर ने चार्जर-घी और शराब से कर दी हत्या

नारी डेस्क: UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे 32 वर्षीय अभ्यर्थी का जला हुआ शव मिलने के कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस ने हत्या के सिलसिले में उसकी ‘लिव-इन पार्टनर' (सहजीवन साथी) सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। युवक के साथ ‘लिव-इन' में रह रही महिला ने दोनों आरोपियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची और बाद में उसके शव को आग लगा दी ताकि यह लगे कि यह आग दुर्घटनावश लगी है।



सीसीटीवी फुटेज से खुली पोल

मृतक की पहचान रामकेश मीणा के रूप में की गयी है। वह गांधी विहार स्थित एक इमारत की चौथी मंजिल पर रहता था। छह अक्टूबर को पुलिस को एसी में विस्फोट के कारण फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई और कमरे से बुरी तरह जला हुआ शव बरामद किया। शुरुआत में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।'' सूत्र ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि पांच और छह अक्टूबर की रात को चेहरा ढके दो लोग इमारत में घुसे थे और तड़के लगभग दो बजकर 57 मिनट पर एक महिला उनमें से एक के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उनके जाने के कुछ ही देर बाद आग लग गई।



अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करता था पीड़ित

जांच के दौरान महिला के ‘कॉल डिटेल रिकॉर्ड' से पता चला कि वह अपराध स्थल के पास मौजूद थी जिससे संदेह पैदा हुआ। मुरादाबाद में कई छापे मारे गए और 18 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और अपने दो साथियों के नाम बताए। इसके बाद उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महिला ने जांचकर्ताओं को बताया कि मीणा ने उसके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे और उन्हें डिलीट करने से इनकार कर दिया था। उसने यह बात अपने पूर्व प्रेमी को बताई जिससे वह आग बबूला हो गया और मीणा को खत्म करने का फैसला कर लिया।



मोबाइल चार्जर से रेता गला



पुलिस सूत्रों के अनुसार, तीनों ने मिलकर पहले पीड़ित को पीटा और मोबाइल चार्जर की तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उस पर

तेल, घी और शराब छिड़क दिए। महिला के पूर्व प्रेमी ने एक गैस सिलेंडर का वाल्व खोलकर उसमें लगा दी, जिससे विस्फोट हो गया। वह एलपीजी वितरक का काम करता था। इसके बाद वे मीणा की हार्ड डिस्क, लैपटॉप और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से एक हार्ड डिस्क, एक ट्रॉली बैग, मृतक की कमीज और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मृतक लंबे समय से कई महिलाओं से जुड़ा था और उसने सभी के निजी वीडियो अपने लैपटॉप और हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड कर रखे थे।

