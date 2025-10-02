क्या आपकी घर की छत पर उगा पीपल का पेड़, जानिए वास्तु शास्त्र में इसके शुभ-अशुभ प्रभाव

नारी डेस्क : पीपल का पेड़ हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र दोनों में बेहद पवित्र माना जाता है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है और इसकी पूजा करने से पापों का नाश होता है तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर यह पेड़ घर के अंदर या छत पर उग आए, तो इसके कुछ शुभ और अशुभ प्रभाव भी देखे जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं पीपल के पेड़ का महत्व।

धार्मिक दृष्टि से महत्व

पीपल के पेड़ को देववृक्ष माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश का वास होता है। इसलिए इसे जल चढ़ाना और पूजा करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। नियमित रूप से पीपल की परिक्रमा और पूजन करने से घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आती है, पापों का नाश होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।

वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व

पीपल का पेड़ अत्यंत उपयोगी माना जाता है। यह उन कुछ पेड़ों में से एक है जो दिन के साथ-साथ रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। इसके कारण वातावरण शुद्ध और ताजा बना रहता है। घर या आसपास पीपल का पेड़ होने से प्रदूषण कम होता है, हवा शुद्ध रहती है और स्वास्थ्य को लाभ मिलता है।

छत पर उगे पीपल के पेड़ के शुभ प्रभाव

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि छत पर पीपल का पेड़ उग आए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। घर में अचानक धन की वृद्धि हो सकती है और यदि इसकी नियमित पूजा की जाए तो लक्ष्मी और विष्णु का वास माना जाता है। इससे परिवार में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। साथ ही, यह पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में सहायक होता है।

छत पर उगे पीपल के पेड़ के अशुभ प्रभाव

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की छत या दीवारों पर पेड़ का उगना अशुभ माना जाता है। यह धीरे-धीरे घर की नींव और दीवारों को कमजोर कर सकता है। छत पर पीपल का पेड़ होने से पारिवारिक कलह और आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि यह पेड़ बड़ा हो जाए तो घर के लिए बाधा, नुकसान और अनचाही परेशानियों का कारण भी बन सकता है।

क्या करना चाहिए?

अगर घर की छत पर पीपल का पौधा उग आया है तो उसे रविवार या अमावस्या के दिन सावधानीपूर्वक निकालकर किसी मंदिर के आंगन या खुले स्थान पर रोप देना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके साथ ही यदि संभव हो तो प्रतिदिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें, इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

पीपल का पेड़ पवित्र और शुभ माना जाता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की छत या दीवारों पर इसका उगना शुभ नहीं है। ऐसे में इसे घर से निकालकर किसी पवित्र स्थान पर लगाना ही सबसे अच्छा उपाय है।