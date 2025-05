पाकिस्तान के साथ तनाव को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया LoC पर कैसे हैं हालात

भारत -पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर विशेष प्रेस बीफ्रिंग आयोजित की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी,कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह कल रात दोनों देशों के बीच चले हमलों को लेकर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि PAK ने LoC पर भारी गोलीबारी की, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।

#WATCH | Delhi: Colonel Sofiya Qureshi says, "On the night of May 7 and 8, the Pakistani army violated Indian airspace several times over the entire western border with the intention of targeting military infrastructure. Not only this, the Pakistani army also fired heavy caliber… pic.twitter.com/H5mkCdPqgW