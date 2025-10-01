Healthy lifestyle: रोजाना करें ये काम, 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर

नारी डेस्क: कैंसर आज की दुनिया में एक गंभीर बीमारी बन चुका है, जो लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही आदतों और नियमित जीवनशैली अपनाकर हम इस खतरनाक बीमारी से काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। यदि आप रोजाना कुछ खास काम करेंगे, तो 13 तरह के कैंसर आपकी बॉडी से दूर रहेंगे। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी सेहत को बेहतर और कैंसर से सुरक्षित बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो आसान लेकिन असरदार तरीके।

जीवनशैली और कैंसर का संबंध

इंसान की डेली रुटीन ही उसकी सेहत की कुंजी होती है। हमारी लाइफस्टाइल ही तय करती है कि हम कौन-कौन सी बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित शारीरिक गतिविधि अपनाने से कैंसर का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है।

पैदल चलना और कैंसर जोखिम में कमी

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध में यह बात सामने आई कि रोज़ाना पैदल चलना कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। शोध में कुछ लोगों की एक्टिविटी को ट्रैक किया गया और पाया गया कि जो लोग ज्यादा चलते हैं, उनका कैंसर का खतरा उतना ही कम होता है। शोधकर्ताओं ने 85,000 युवाओं को शामिल किया, जिन्होंने पूरे एक हफ्ते तक accelerometers पहनकर अपनी हरकतें दर्ज कीं। इसके बाद इन लोगों की हेल्थ को 6 साल तक मॉनिटर किया गया।

स्टेप्स और कैंसर से बचाव

स्टडी के दौरान यह देखा गया कि जिन लोगों में 13 में से कम से कम 1 प्रकार का कैंसर पाया गया था, उनके पैदल चलने के स्टेप्स में अंतर था। हर दिन 7,000 स्टेप चलने वाले लोग उनके कैंसर का खतरा 11% कम पाया गया। हर दिन 9,000 स्टेप चलने वाले लोग उनके कैंसर का खतरा 16% तक कम देखा गया। यह दिखाता है कि रोज़ाना की गई हल्की या मध्यम गति की वॉक भी आपके शरीर को कैंसर से सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है।

गति से ज्यादा स्टेप्स महत्वपूर्ण

अध्ययन में यह भी पता चला कि गति (Speed) ज्यादा होने से कैलोरी अधिक बर्न होती है, लेकिन कुल स्टेप्स ही कैंसर के खतरे को कम करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी लंबी दूरी की वॉक या तेज़ दौड़ के बजाय रोज़ाना पर्याप्त स्टेप्स चलना ज्यादा फायदेमंद है। सिर और गर्दन का कैंसर (Head & Neck Cancer) रोज़ाना पैदल चलना इन कैंसरों के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है।

रोज़मर्रा की आदत में बदलाव करें

यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और कैंसर का खतरा कम हो, तो आज ही अपनी डेली रुटीन में पैदल चलने की आदत शामिल करें। चाहे ऑफिस जाना हो, मार्केट जाना हो या घर के आस-पास वॉक करना हो, हर स्टेप आपकी सेहत में बड़ा बदलाव ला सकता है।