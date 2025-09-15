Bigg Boss 19: तान्या की ज्वैलरी देख चौंकीं फराह खान, बोलीं- 'मुझे कमजर्फ मत बनाओ

नारी डेस्क: बिग बॉस 19 में वीकेंड का वार हमेशा खास होता है, लेकिन इस बार का एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार और चौंकाने वाला रहा। शो में इस बार सलमान खान की जगह फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने बतौर होस्ट एंट्री ली। उन्होंने न केवल घरवालों को जमकर फीडबैक दिया, बल्कि अपनी हाजिरजवाबी से सभी का दिल भी जीत लिया।
फराह खान की ग्रैंड एंट्री और घरवालों की क्लास
वीकेंड के इस खास एपिसोड की शुरुआत ही एक सरप्राइज से हुई, जब सलमान खान की जगह फराह खान शो होस्ट करती नजर आईं। फराह ने हमेशा की तरह बेबाक अंदाज में घरवालों की क्लास लगाई और उन्हें आईना दिखाया। खासतौर पर उन्होंने कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद से बड़ी ही स्पष्टता के साथ बात की और उन्हें खुद की सच्चाई से रूबरू कराया।
अक्षय और अरशद की मस्तीभरी मौजूदगी
इस एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी भी गेस्ट के तौर पर पहुंचे। दोनों अपनी आने वाली फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ का प्रमोशन करने आए थे। उनकी मौजूदगी ने एपिसोड को और भी रंगीन बना दिया। दर्शकों ने दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री और मस्ती को काफी पसंद किया।
तान्या मित्तल की ज्वैलरी बनी चर्चा का विषय
इस पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा चर्चा में रही कंटेस्टेंट तान्या मित्तल। पहले ही हफ्ते से लाइमलाइट में रहने वाली तान्या एक बार फिर सुर्खियों में आ गईं, जब फराह खान की नजर उनकी चमचमाती ज्वैलरी पर पड़ी।
फराह खान ने मुस्कुराते हुए तान्या से पूछा "ये बताओ, ये ज्वैलरी असली है या नकली?" इसके बाद उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा – "मुझे कमजर्फ फील मत कराओ!" फराह का ये कमेंट सुनकर सेट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े और माहौल हल्का-फुल्का हो गया।
तान्या ने दिया दिलचस्प जवाब
फराह के सवाल पर तान्या मित्तल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि उनकी ज्वैलरी असली नहीं है। उनका यह अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आया। हालांकि, फराह खान की इस मजाकिया टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं। वीडियो क्लिप्स तेजी से वायरल हो रही हैं और फैन्स फराह खान के ह्यूमर की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
फराह खान का अंदाज बना सोशल मीडिया हिट
शो में अक्सर ऐसे हल्के-फुल्के मोमेंट्स आते हैं जो दर्शकों को एंटरटेन करने का काम करते हैं। फराह खान का यह कमेंट और तान्या के साथ उनकी बातचीत बिग बॉस 19 के इस सीजन का एक यादगार पल बन गई है। सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने फराह खान के सेंस ऑफ ह्यूमर की सराहना करते हुए कहा कि वह हर बार कुछ अलग और मजेदार लेकर आती हैं।
फराह ने दिखाई घरवालों को सच्चाई
इस मजेदार पल के अलावा फराह ने घर के माहौल को गंभीर भी किया और कंटेस्टेंट्स को उनके व्यवहार और गेम को लेकर सही फीडबैक दिया। खासतौर पर कुनिका को उन्होंने बहुत ईमानदारी से समझाया कि बाहर से उनका व्यवहार कैसा दिख रहा है।
बिग बॉस का यह एपिसोड बना चर्चा का विषय
बिग बॉस 19 का यह वीकेंड एपिसोड दर्शकों के लिए हंसी, ड्रामा और ईमानदारी से भरा रहा। फराह खान की मौजूदगी ने शो में नया ताजगी भरा मोड़ लाया। तान्या मित्तल की ज्वैलरी और उस पर फराह का कमेंट फिलहाल हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में यह शो और कौन-कौन से सरप्राइज लेकर आता है।