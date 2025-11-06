बड़ी खबर: फेमस इन्फ्लुएंसर का अनुनय सूद  32 की उम्र में निधन, 1.4 मिलियन थे उनके फॉलोअर्स

नारी डेस्क: दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फ़ोटोग्राफर अनुनय सूद अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स में से एक थे। सोशल मीडिया पर उनके 1.4 मिलियन फॉलोअर्स थे, अकेले इंस्टाग्राम पर ही। वह अक्सर अपने प्रशंसकों के साथ दुनिया भर की अपनी यात्राओं के बारे में अपडेट साझा करते थे। हालांकि, दुर्भाग्य से उनकी यात्रा बीच में ही रुक गई और इस इन्फ्लुएंसर का निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर ऑनलाइन शोक की लहर दौड़ गई, जब उनके परिवार ने उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट के ज़रिए यह दुखद खबर साझा की। 32 वर्षीय इन्फ्लुएंसर की मृत्यु का कारण अभी सामने नहीं आया है।



32 वर्षीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर कथित तौर पर लास वेगास में थे जब उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी हालिया ऑनलाइन गतिविधियों के अनुसार, कंटेंट क्रिएटर कुछ समय से वेगास में थे। हालांकि किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि उन्हें 6 नवंबर, 2025 को यह खबर मिलेगी। अनुनय सूद के परिवार ने गुरुवार सुबह उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर एक हृदयविदारक पोस्ट साझा करते हुए यह दुखद खबर साझा की। उन्होंने बताया कि यह दुखद समाचार ब्लैक एंड व्हाइट में आया।



अनुनय सूद के परिवार ने अपने प्रिय के निधन की दुखद खबर साझा की और अनुरोध किया कि इन्फ्लुएंसर के प्रशंसक उनकी निजता का सम्मान करें। नोट में लिखा था- "बेहद दुख के साथ हमें अपने प्रिय अनुनय सूद के निधन की खबर साझा करनी पड़ रही है। इस कठिन समय में हम आपसे सहानुभूति और निजता बनाए रखने का अनुरोध करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि निजी संपत्ति के पास भीड़ इकट्ठा करने से बचें। कृपया उनके परिवार और प्रियजनों को अपने विचारों और प्रार्थनाओं में रखें। उनकी आत्मा को शांति मिले। अनुनय सूद के परिवार और दोस्तों।"



अनुनय सूद एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फ़ोटोग्राफ़र थे, जिनके इंस्टाग्राम पर 14 लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स और उनके यूट्यूब चैनल पर 3.8 लाख सब्सक्राइबर थे। वे अपनी यात्रा की तस्वीरों, रील वीडियो और व्लॉग्स के लिए लोकप्रिय थे। कंटेंट क्रिएटर अपने विस्तृत व्लॉग्स के लिए प्रसिद्ध हुए, जिनमें उन्होंने जिन जगहों की यात्रा की, उनका सार कैद किया। अनुनय सूद 2022 से 2024 तक लगातार तीन वर्षों तक फोर्ब्स इंडिया की शीर्ष 100 डिजिटल स्टार्स सूची में शामिल रहे। फोर्ब्स बायो में अनुनय सूद को दुबई स्थित एक फ़ोटोग्राफ़र के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी यात्राओं का दस्तावेज़ीकरण शुरू किया।

