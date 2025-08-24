मनोरंजन जगत से दुखद खबर: मशहूर फिल्म डायरेक्टर की शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक से मौत

नारी डेस्क: मनोरंजन की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। पॉपुलर वेब सीरीज ‘Emily in Paris’ के असिस्टेंट डायरेक्टर डिएगो बोरेला (Diego Borella) का अचानक निधन हो गया है। उनकी मौत उस वक्त हुई जब वे शो के पांचवें सीजन की शूटिंग के दौरान मौजूद थे। इस हादसे के बाद सीरीज की शूटिंग तुरंत रोक दी गई और पूरी टीम गहरे सदमे में है।

कौन थे डिएगो बोरेला?

डिएगो बोरेला एक अनुभवी फिल्म और टीवी डायरेक्टर थे। उनका जन्म इटली के वेनिस शहर में हुआ था। उन्होंने रोम, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। वे ‘Emily in Paris’ के नए सीजन में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे थे। पिछले कुछ समय से डिएगो ने फिल्म और सीरीज के अलावा कविताएं, बच्चों की कहानियां और परियों की कहानियां भी लिखना शुरू किया था। वे एक बहुप्रतिभाशाली और रचनात्मक व्यक्ति थे, जिन्हें इंडस्ट्री में बेहद सम्मान के साथ देखा जाता था।

कैसे हुई मौत?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 47 वर्षीय डिएगो बोरेला शूटिंग के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। सेट पर मौजूद मेडिकल टीम ने तुरंत उन्हें प्राथमिक इलाज दिया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बाद में स्थानीय डॉक्टरों ने पुष्टि की कि डिएगो की मौत सडन कार्डिएक अरेस्ट (Heart Attack) से हुई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला।

‘Emily in Paris’ की शूटिंग रोकी गई

इस समय लिली कॉलिन्स स्टारर वेब सीरीज ‘Emily in Paris’ का पांचवां सीजन इटली में शूट हो रहा था। लेकिन डिएगो की अचानक मौत के बाद मेकर्स ने शूटिंग को तुरंत रोकने का फैसला लिया। प्रोडक्शन टीम ने इस घटना को लेकर आधिकारिक बयान भी जारी किया है। टीम ने डिएगो को एक मेहनती, खुशमिजाज और प्रेरणादायक व्यक्ति बताया, जिसकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी।

पूरी टीम शोक में डूबी

डिएगो की मौत की खबर से केवल उनकी टीम ही नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री शोक में है। हालांकि अब तक सीरीज की लीड एक्ट्रेस लिली कॉलिन्स ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, वे भी इस खबर से बेहद दुखी हैं। डिएगो बोरेला की असमय मौत ने मनोरंजन जगत को एक गहरा झटका दिया है। उनका जाना फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति है। वे न केवल एक कुशल डायरेक्टर थे, बल्कि एक संवेदनशील लेखक और रचनात्मक इंसान भी थे। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।