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Sunscreen लगाने का सही तरीका क्या है? जानें दिन में कितनी बार करना चाहिए इस्तेमाल

  • Edited By Monika,
  • Updated: 24 Mar, 2026 04:38 PM
Sunscreen लगाने का सही तरीका क्या है? जानें दिन में कितनी बार करना चाहिए इस्तेमाल

नारी डेस्क : बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ते प्रदूषण के बीच अब Sunscreen Cream हर किसी की स्किनकेयर रूटीन का अहम हिस्सा बन चुकी है। खासतौर पर महिलाएं रोजाना सन प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सनस्क्रीन सही तरीके से नहीं लगाई जाए, तो यह त्वचा को पूरी तरह UV किरणों से बचा नहीं पाती।

सही सनस्क्रीन का चुनाव क्यों जरूरी?

डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार, ब्रॉड-स्पेक्ट्रम SPF 30 या उससे ज्यादा वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। 
भारत जैसे देशों में SPF 50+ को डेली यूज के लिए बेहतर माना जाता है।
ऑयली स्किन: नॉन-कॉमेडोजेनिक और लाइटवेट
ड्राई स्किन: मॉइश्चराइजिंग फॉर्मूला
बाहर रहने वालों के लिए: वॉटर-रेजिस्टेंट सनस्क्रीन

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कब लगाएं सनस्क्रीन?

सनस्क्रीन को मॉर्निंग स्किनकेयर रूटीन का आखिरी स्टेप माना जाता है।
क्लींजर, सीरम और मॉइश्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगाएं
घर से निकलने से 15–30 मिनट पहले अप्लाई करें
इससे सनस्क्रीन त्वचा पर अच्छी तरह सेट होकर सुरक्षा परत बना पाती है।

कितनी मात्रा है सही?

विशेषज्ञों के अनुसार, सही मात्रा में सनस्क्रीन लगाना बेहद जरूरी है।
चेहरे, गर्दन और कान के लिए लगभग 1 चम्मच (5 ml)
“टू-फिंगर रूल” सबसे आसान तरीका माना जाता है
कम या ज्यादा मात्रा दोनों ही स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

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लगाने का सही तरीका क्या है?

अक्सर लोग सनस्क्रीन को जल्दी-जल्दी रगड़कर लगा लेते हैं, जो गलत है।
चेहरे के अलग-अलग हिस्सों पर डॉट लगाएं
हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में फैलाएं
टैप या पैट करके लगाएं, रगड़ें नहीं
कान, हेयरलाइन और गर्दन को न भूलें

दिन में कितनी बार लगाएं?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ सुबह एक बार सनस्क्रीन लगाना काफी नहीं है।
बाहर काम करने वालों को: हर 2 घंटे में
इनडोर (खिड़की के पास): हर 4–6 घंटे में
स्वेटिंग या स्विमिंग के बाद: तुरंत दोबारा लगाएं।

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गलत इस्तेमाल से हो सकता है नुकसान

अगर सनस्क्रीन सही तरीके से नहीं लगाई जाए, तो त्वचा को पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलता, 
जिससे टैनिंग
पिगमेंटेशन
समय से पहले झुर्रियां
जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सनस्क्रीन का सही इस्तेमाल आपकी त्वचा को लंबे समय तक हेल्दी और सुरक्षित रख सकता है। सही SPF चुनना, सही मात्रा में लगाना और समय-समय पर दोबारा लगाना बेहद जरूरी है।

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