इस दिवाली लहंगा-चोली से अपनी खूबसूरती पर लगाएं चार चांद

लहंगा भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक बेहद खूबसूरत और खास हिस्सा है। यह सिर्फ पहनावा नहीं बल्कि त्योहारों और उत्सवों में पहचान और स्टाइल का प्रतीक भी है। अगर आप इस दिवाली लहंगा पहनने की सोच रही हैं तो हम आपको लहंगा-चोली के शानदार आइडियाज बताने जा रहे हैं जो आपको इस फेस्टिव सीज़न में एक रॉयल और ग्लैमरस लुक दे सकते हैं।

 पारंपरिक बनारसी या सिल्क लहंगा

बनारसी सिल्क या रॉ सिल्क लहंगे लाल, मरून, गोल्डन या रॉयल ब्लू में काफी पसंद किए जाते हैं। इसके साथ एल्बो स्लीव या डीप बैक डिज़ाइन वाली चोली स्टाइल करें। इसके साथ कुंदन ज्वेलरी और बन में गजरा रखें , इससे एकदम ट्रेडिशनल  लुक मिलेगा।

मिरर वर्क लहंगा

पेस्टल पिंक, मिंट ग्रीन या पर्पल रंग के जॉर्जेट, नेट या क्रेप के लहंगे  फेस्टिव सीज़न के लिए परफेक्ट हैं। इसके साथ स्लीवलेस या वी-नेक मिरर वर्क चोली कैरी कर अपनी खूबसूरती पर चार चांद लगाएं। यह लुक दीवाली की रात की पार्टी के लिए परफेक्ट है। इसके साथ हल्का झुमका और वेवी हेयर रखें।

सीक्विन या शिमर लहंगा

ग्लिटरी नेट, शिमर जॉर्जेट या सैटिन लहंगा लड़कियों पर बेहद जचता है। गोल्डन, सिल्वर, रोज़ गोल्ड या कॉपर ज्यादा पसंद किए जाते हैं।  अगर आप दीवाली पार्टी नाइट में जा रही हैं तो ऑफ-शोल्डर या वन-स्लीव स्टाइल चोली की शानदार लगेगी।

फ्लोरल प्रिंटेड लहंगा

ऑर्गेंजा, कॉटन सिल्क या शिफॉन लहंगे दिन की पूजा या फैमिली गेट-टुगेदर के लिए परफेक्ट ऑप्शन हैं। इसमें पेस्टल शेड्स जैसे बेबी पिंक, लैवेंडर या स्काई ब्लू ज्यादा पसंद किया जाता है। चोली सिंपल सॉलिड कलर में रखें ताकि फ्लोरल डिज़ाइन उभर कर दिखे।

केप स्टाइल या जैकेट लहंगा

 शिफॉन, ऑर्गेंजा या नेट के लहंगे के साथ शॉर्ट ब्लाउज़ के ऊपर नेट या मिरर वर्क जैकेट कैरी करें। यह लुक मॉडर्न और एथनिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।

गोटा पट्टी या ज़रदोसी वर्क लहंगा

 जॉर्जेट या सिल्क का लहंगा आरामदायक होने के साथ- साथ बेहद खूबसूरत लगता है। चोली ऐसी चुनें जिस पर पारंपरिक कट के साथ, गोटा वर्क डिटेलिंग हो।  यह स्टाइल पूजा के लिए सबसे शुभ और पारंपरिक माना जाता है।


एक्स्ट्रा स्टाइल टिप्स

-लाइटवेट दुपट्टा चुनें ताकि मूवमेंट आसान रहे।
 -लहंगे के साथ बेल्ट या कमरबंध लगाएं तो लुक और शार्प दिखेगा।
- मेकअप में गोल्डन हाईलाइटर और शिमरी आईशैडो लगाना न भूलें।
-हेयरस्टाइल में सॉफ्ट कर्ल्स या लो बन रखें।

