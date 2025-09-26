26 SEPFRIDAY2025 9:28:43 PM
Nari

ट्रेडिशनल हेवी कड़ों से बढ़ाएं हाथों की शोभा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 26 Sep, 2025 01:54 PM
त्यौहारों में महिलाएं संजने-संवरने का कोई माैका नहीं छोड़ती हैं। अगर आप भी अपने लुक को खास और डिफरेंट बनाना चाहती हैं तो इस बार  ट्रेडिशनल हेवी कड़ों से अपने हाथों की शोभा बढ़ाएं।  खूबसूरत कंगन और कड़े ना  एथनिक आउटफिट को ग्रेसफुल  लुक देंगे, बल्कि वेस्टर्न आउटफिट के साथ ये फ्यूजन और क्लासी लगेंगे। यहां से लीजिए ट्रेडिशनल हेवी कड़ों को कैरी करने के आइडियाज

 मंदिर डिजाइन हेवी कड़ा

इस कड़े में देवी-देवताओं, मंदिर की झलक और पारंपरिक आकृतियां बनी होती हैं। यह बहुत भव्य और रॉयल लगता है। नवरात्रि, दीवाली, करवा चौथ जैसे धार्मिक त्योहारों में पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं।

 कुंदन और पोल्की वर्क कड़ा

गोल्ड कड़े पर कुंदन और पोल्की स्टोन जड़े होते हैं। यह कड़ा हैवी होते हुए भी शादी और फेस्टिव दोनों मौकों पर बहुत सुंदर लगता है। राजस्थानी और गुजराती फेस्टिव लुक के लिए ये खास है।

 

नक्काशीदार  कड़ा

इसमें फूल-पत्ती, बेल-बूटा, या पारंपरिक जालीदार पैटर्न की नक़्क़ाशी होती है। यह बहुत ही क्लासिक और एथनिक लुक देता है। महाराष्ट्रीयन और साउथ इंडियन स्टाइल साड़ी पर शानदार लगता है।

स्टोन एम्बेलिश्ड कड़ा

इस गोल्ड के कड़े में रूबी, एमरल्ड या डायमंड जैसे स्टोन लगे होते हैं जो चमकदार और एलीगेंट लुक देते हैं। यह किसी भी फेस्टिव या पार्टी वियर आउटफिट को ग्रेसफुल बना देता है।

मीनाकारी वर्क बैंगल्स

सोने पर रंग-बिरंगे मीनाकारी डिज़ाइन वाले कड़े हर आयु की महिलाओं पर अच्छी लगती हैं। यह त्योहारों में रंग-बिरंगे आउटफिट्स के साथ मैच करती हैं।

लच्छेदार हेवी कड़ा

कई गोल्ड की परतों या लच्छों से बना कड़ा देखने में भारी और रॉयल लगता है। शादी, त्योहार और ब्राइडल लुक के लिए यह बहुत उपयुक्त है।


कड़े कैरी करने के टिप्स

-साड़ी लुक में मोटा कड़ा + पतली गोल्ड चूड़ियां दोनों साथ पहनें।

-लहंगे या गाउन में  कुंदन/पोल्की जड़ित कड़ा कैरी करें।

-महाराष्ट्रीयन या साउथ इंडियन लुक में लच्छेदार मोटे कड़े और लाल-हरे रंग की चूड़ियों के साथ गोल्ड बैंगल्स पहनें।

- एक हाथ में कड़ा और दूसरे हाथ में पतली चूड़ियां पहनें।

-गोल्ड चूड़ियों के साथ कलरफुल ग्लास चूड़ियाँ मिलाकर पहनें, यह त्योहार में बहुत खूबसूरत लगता है।

