दूसरी बार पिता बने एक्टर नकुल मेहता, बेटी के जन्म की ऑपरेशन थिएटर से तस्वीरें शेयर कर दी गुड न्यूज

नारी डेस्क: टीवी इंडस्ट्री से एक प्यारी सी खुशखबरी सामने आई है, जिसने फैंस के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। 'इश्कबाज़' फेम एक्टर नकुल मेहता एक बार फिर पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी जानकी पारेख ने 15 अगस्त 2025 को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। नकुल ने इस खास पल को अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर सभी को ये खुशी दी।

इंस्टाग्राम पोस्ट से दी खुशखबरी

नकुल मेहता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तीन बेहद इमोशनल तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा "वो आ गई है। सूफी को आखिरकार उसका रूमी मिल गया। हमारे दिल अब पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 2025। तुम्हारा काम प्यार की तलाश करना नहीं है, बल्कि बस अपने अंदर उन सभी बाधाओं को तलाशना और ढूँढ़ना है जो तुमने उसके खिलाफ खड़ी की हैं।" इस प्यारे से मैसेज के साथ नकुल ने अपने फैंस को बताया कि अब उनका बेटा सूफी एक बड़े भाई बन गया है।

तस्वीरों में दिखा पारिवारिक प्यार

तीनों तस्वीरों में प्यार और भावनाओं का खास जुड़ाव नजर आया। एक तस्वीर में सूफी अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए दिख रहे हैं। दूसरी फोटो में नकुल अपनी नवजात बेटी को बड़े प्यार से देख रहे हैं। तीसरी फोटो ऑपरेशन थिएटर की है, जिसमें नकुल और जानकी सेल्फी लेते हुए बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी तक नकुल और जानकी ने अपनी बेटी का चेहरा फैंस को नहीं दिखाया है। ऐसे में फैंस को उनकी "नन्हीं परी" की पहली झलक का बेसब्री से इंतज़ार है।

फैंस और सेलेब्स से मिल रही हैं ढेरों शुभकामनाएं

जैसे ही नकुल का पोस्ट सामने आया, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। फैंस के साथ-साथ टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों ने भी नकुल और जानकी को इस नई शुरुआत के लिए ढेरों शुभकामनाएं भेजीं। नकुल की ये पोस्ट ना सिर्फ़ इमोशनल है बल्कि परिवार के प्रति उनका प्यार और जुड़ाव भी साफ झलकाता है।

टीवी से दूरी, लेकिन फैंस को है वापसी का इंतज़ार

नकुल मेहता पिछले कुछ समय से छोटे पर्दे से दूर हैं। उनके फैंस उन्हें दोबारा टीवी पर देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि, फिलहाल नकुल अपने परिवार के साथ इस नए चैप्टर का भरपूर आनंद ले रहे हैं। माना जा रहा है कि पापा बनने की इस नई खुशी के बाद नकुल शायद जल्द ही किसी नए प्रोजेक्ट के साथ वापसी करें। लेकिन जब तक वो ऑनस्क्रीन नहीं लौटते, तब तक फैंस उनकी फैमिली मोमेंट्स की झलकियों से ही खुश हैं।

नकुल मेहता और जानकी पारेख के घर आई इस नन्हीं खुशी ने सोशल मीडिया पर एक पॉजिटिव और प्यार भरा माहौल बना दिया है। फैंस को अब नकुल की बेटी की पहली झलक का इंतजार है और साथ ही टीवी पर उनके कमबैक का भी।