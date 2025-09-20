20 SEPSATURDAY2025 2:57:48 PM
Nari

रातभर नहीं आती नींद? डॉक्टर के बताए ये 6 फूड्स खा लीजिए, आंख बंद करते ही सो जाएंगे आप

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 20 Sep, 2025 10:54 AM
रातभर नहीं आती नींद? डॉक्टर के बताए ये 6 फूड्स खा लीजिए, आंख बंद करते ही सो जाएंगे आप

नारी डेस्क:   Foods For Better Sleep: अगर आप भी रातभर करवटें बदलते रहते हैं और नींद आंखों से कोसों दूर रहती है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। नींद की कमी (Insomnia) केवल थकान ही नहीं लाती बल्कि अगले दिन पूरे शरीर और दिमाग को सुस्त बना देती है। किसी काम में मन नहीं लगता, मूड चिड़चिड़ा हो जाता है और हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। कुछ खास फूड्स  हैं जिन्हें रात को सोने से पहले खा लिया जाए तो अच्छी नींद आने लगती है।

नींद क्यों नहीं आती?

 जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। इसकी वजह से मेलाटोनिन (स्लीप हार्मोन) सही मात्रा में नहीं बन पाता और नींद टूट-टूटकर आती है या बिल्कुल नहीं आती। लेकिन, अगर सोने से आधा घंटा पहले कुछ हेल्दी फूड्स खा लिए जाएं तो कोर्टिसोल कम हो जाता है और नींद गहरी और सुकून भरी आती है।

No sleep challenge कहीं कर ना दे बर्बाद! शरीर और दिमाग के लिए बेहद जरूरी है नींद

केला (Banana)

केले में पोटैशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये मिनरल्स मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं और दिमाग को शांत करते हैं। सोने से पहले अगर आप एक केला खा लेते हैं, तो शरीर को तुरंत आराम मिलता है और नींद जल्दी आने लगती है। यह उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जिन्हें अक्सर मांसपेशियों में खिंचाव या नर्वसनेस की वजह से नींद नहीं आती।

 ओट्स (Oats)

ओट्स को आमतौर पर ब्रेकफास्ट में खाया जाता है, लेकिन इसे डिनर के बाद लाइट स्नैक के तौर पर लेना नींद के लिए भी अच्छा है। इसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स दिमाग में सेरोटोनिन बढ़ाते हैं, जो कोर्टिसोल को नेचुरली कम कर देता है। इससे दिमाग शांत होता है और सोने में आसानी होती है। रात को हल्के गुनगुने दूध के साथ ओट्स लेना बेहद फायदेमंद माना जाता है।

 कीवी (Kiwi)

कीवी एक सुपरफूड है जिसमें सेरोटोनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। यह नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बढ़ाता है। रिसर्च में भी पाया गया है कि जो लोग रोजाना डिनर के बाद एक कीवी खाते हैं, उन्हें नींद जल्दी आती है और क्वालिटी भी बेहतर होती है। अगर आप हर रात नींद की गोलियों पर निर्भर रहते हैं, तो इसकी जगह कीवी का सेवन करना शुरू करें।

PunjabKesari

 बादाम (Almonds)

बादाम में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो नींद को गहरा और सुकूनभरा बनाता है। यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है और मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। सोने से पहले मुट्ठीभर बादाम खाना एक बेहतरीन स्नैक है। आप चाहें तो बादाम को हल्का भिगोकर भी खा सकते हैं ताकि पचने में और भी आसान हो जाए।

गर्म दूध (Warm Milk)

दूध को प्राचीन समय से ही नींद लाने वाला नेचुरल ड्रिंक माना गया है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफेन और मेलाटोनिन दिमाग को रिलैक्स करते हैं और तनाव कम करते हैं। रात को सोने से आधा घंटा पहले अगर आप हल्का-सा गर्म दूध पीते हैं, तो शरीर खुद को आराम के लिए तैयार करने लगता है और आंखें जल्दी भारी होने लगती हैं।

डार्क चॉकलेट (Dark Chocolate) (ऐड किया गया)

डार्क चॉकलेट में भी सेरोटोनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। यह मूड को बेहतर करती है और कोर्टिसोल लेवल को कम करती है। लेकिन ध्यान रहे कि इसे सीमित मात्रा में ही खाएं, क्योंकि ज्यादा शुगर नींद खराब कर सकती है।

अच्छी नींद के लिए ये टिप्स भी अपनाएं

जिस कमरे में सो रहे हों वहां पूरी तरह अंधेरा होना चाहिए। कमरे में किसी तरह का शोर नहीं होना चाहिए। सोने से 1-2 घंटे पहले तक मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। कैफीन वाले ड्रिंक्स (कॉफी, चाय, एनर्जी ड्रिंक) शाम के बाद न लें। दिन में बार-बार नैप लेने से बचें, इससे रात की नींद टूटती है।

सोने से पहले खा लें ये 5 फल, अच्छी नींद के साथ सेहत को भी मिलेंगे ढेर फायदे

शाम के समय हल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे योगा या वॉक जरूर करें।  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it