हनुमान जी का ऐसा मंदिर जहां भगवान खुद डॉक्टर बनकर कैंसर और ट्यूमर का करते हैं इलाज

नारी डेस्क: भारत में मंदिरों की अपनी एक खास पहचान है और कई ऐसे अनोखे मंदिर हैं जो अपनी अलग-अलग खासियतों के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दंदरौआ धाम में एक ऐसा ही अद्भुत मंदिर है, जिसे डॉक्टर हनुमान मंदिर कहा जाता है। यहां भगवान हनुमान जी को डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है और इस मंदिर की खास बात यह है कि हनुमान जी की मूर्ति नृत्य करती हुई लगती है, जो भक्तों को हैरान कर देती है। आइए इस मंदिर की रहस्यमयी कहानी और श्रद्धालुओं की गहरी आस्था के बारे में विस्तार से जानते हैं।

डॉक्टर हनुमान मंदिर की कहानी

दंदरौआ धाम के इस मंदिर की कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि यहां पहले एक साधु रहते थे, जिनका नाम शिवकुमार दास था। वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। शिवकुमार दास भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे और रोजाना उनकी पूजा करते थे। एक दिन भगवान हनुमान ने उन्हें डॉक्टर के रूप में दर्शन दिए और उनकी बीमारी को ठीक कर दिया। इसके बाद से यहां हनुमान जी को डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है और इस मंदिर को डॉक्टर हनुमान मंदिर के नाम से जाना गया।

नृत्य करती मूर्ति का रहस्य

इस मंदिर की सबसे खास बात है हनुमान जी की मूर्ति, जो नृत्य करती हुई नजर आती है। यह मूर्ति करीब 300 साल पहले नीम के पेड़ के अंदर छुपी हुई मिली थी। जब उस पेड़ को काटा गया, तो गोपी वेशधारी हनुमान जी की यह प्राचीन मूर्ति सामने आई। मूर्ति नृत्य की मुद्रा में है और इसे देख भक्तों में उत्सुकता और श्रद्धा का संचार होता है। कई लोग मानते हैं कि यह मूर्ति सच में नाचती है, जबकि कुछ इसे भ्रम मानते हैं। आज तक इस रहस्य का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है।

भक्तों की गहरी श्रद्धा

दंदरौआ धाम के डॉक्टर हनुमान मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। वे हनुमान जी की पूजा-अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। भक्तों का मानना है कि यहां आकर उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और जीवन में सुख-शांति आती है। उनकी अटूट श्रद्धा इस मंदिर की खास पहचान है।

मंदिर की महिमा

डॉक्टर हनुमान मंदिर की महिमा न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक भी फैली हुई है। कई लोग यहां आकर अपनी परेशानियों से छुटकारा पाते हैं और सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। यह मंदिर लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुका है।

यह मंदिर अपनी अनोखी कहानी, नृत्य करती मूर्ति और भक्तों की गहरी श्रद्धा के कारण सभी के लिए एक खास धार्मिक स्थल बन गया है। यदि आप भी आस्था और चमत्कारों की दुनिया में कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, तो इस डॉक्टर हनुमान मंदिर का दर्शन जरूर करें।





