क्या पैड लगाने से इंटिमेट एरिया की Skin डार्क पड़ जाती है? यहां जान लें Gyne की राय

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 16 Sep, 2025 02:34 PM
नारी डेस्क: महिलाओं के बीच एक आम सवाल चर्चा में है  क्या सैनिटरी पैड के इस्तेमाल से प्राइवेट एरिया की स्किन डार्क हो सकती है? कई महिलाओं ने देखा है कि उनके इंटिमेट एरिया की त्वचा शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक काली हो गई है। इस पर विशेषज्ञों की राय जानना जरूरी हो जाता है।

पैड से स्किन डार्क होना सच या भ्रम?

कॉस्मेटोलॉजिस्ट इस बारे में स्पष्ट जवाब देती हैं। वह कहती हैं कि पैड का इस्तेमाल करना महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और सिर्फ पैड लगाने से स्किन डार्क नहीं होती। यह एक मिथक है, जिसे अब तक सही मान लिया गया है।

असल वजह क्या होती है?

 त्वचा के डार्क होने की असली वजहें कुछ और होती हैं। इसमें मुख्य हैं  लगातार घर्षण (फ्रिक्शन), पसीना, टाइट अंडरगार्मेंट्स पहनना, हाइजीन की कमी और हार्मोनल बदलाव। इन कारणों से स्किन में इरिटेशन हो सकता है, जो समय के साथ पिगमेंटेशन या डार्कनेस में बदल सकता है।

लंबे समय तक गीला पैड पहनना नुकसानदायक

अगर महिला लंबे समय तक गीला या इस्तेमाल किया हुआ पैड पहने रहती है, तो यह स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे इरिटेशन, रैशेज और खुजली हो सकती है। यही स्थिति डार्क स्किन की शुरुआत बन सकती है। इसलिए हर 4–6 घंटे में पैड बदलना जरूरी है।

हार्मोन और जेनेटिक्स का असर

कुछ महिलाओं की त्वचा प्राकृतिक रूप से अधिक पिगमेंटेड होती है। इसके अलावा प्रेग्नेंसी, पीरियड्स और उम्र के साथ हार्मोनल बदलाव भी स्किन की रंगत को प्रभावित करते हैं। कई बार ये बदलाव सामान्य होते हैं, लेकिन अगर डार्कनेस जरूरत से ज्यादा हो, तो डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है।

इंटिमेट एरिया की स्किन पहले से ही गहरी होती है

डॉक्टर कहती हैं कि महिलाओं के इंटिमेट एरिया की त्वचा आमतौर पर शरीर के बाकी हिस्सों से थोड़ी गहरी होती है। यह पूरी तरह से सामान्य और प्राकृतिक है। हर महिला की स्किन टोन अलग होती है, इसलिए किसी एक रंग को "सही" मानना गलत है।

साफ-सफाई और स्किन केयर कैसे करें?

हमेशा हल्के और कॉटन के अंडरगार्मेंट्स पहनें ताकि घर्षण और पसीने से बचा जा सके। पैड समय-समय पर बदलें, खासकर 4 से 6 घंटे के अंदर। इंटिमेट एरिया को धोने के लिए pH-बैलेंस्ड, माइल्ड इंटिमेट वॉश का ही इस्तेमाल करें। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए नारियल तेल या ऐलोवेरा जेल का उपयोग करें। हार्श केमिकल्स और पर्फ्यूम युक्त प्रोडक्ट्स से बचें, क्योंकि वे स्किन को और नुकसान पहुंचा सकते हैं।

इलाज कब जरूरी है?

यदि पिगमेंटेशन बहुत अधिक हो और घरेलू उपाय असर न कर रहे हों, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। प्रोफेशनल ट्रीटमेंट जैसे केमिकल पील्स, लेज़र थेरेपी आदि से भी राहत मिल सकती है। लेकिन किसी भी ट्रीटमेंट से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। पैड के इस्तेमाल से स्किन का काला पड़ना एक आम भ्रांति है। डार्कनेस के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन पैड अकेले उसका जिम्मेदार नहीं होता। जरूरी है कि महिलाएं अपनी स्किन को समझें, साफ-सफाई का ध्यान रखें और अफवाहों पर भरोसा न करें।

हर महिला की स्किन अलग होती है, और उसका देखभाल का तरीका भी उसी के मुताबिक होना चाहिए।  

