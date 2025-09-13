14 SEPSUNDAY2025 9:55:11 PM
जब बांके बिहारी मंदिर में  प्रेमानंद जी को देख झूमे भक्त, एक झलक पाने के लिए दिखे बेताब

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 13 Sep, 2025 12:10 PM
नारी डेस्क: वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की खुशी उस समय दोगुनी हो गई जब उन्हें ठाकुर जी के साथ- साथ उनके भक्त के भी दर्शन हो गए।  मथुरा-वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी कल बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, उनके आने की खबर सुनते ही भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहे। इस दौरान मंदिर का नजारा देखने लायक था।


दरअसल जो लोग वृंदावन जाते हैं वह प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने की भी इच्छा रखते हैं, हालांकि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। दो दिन के लंबे इंतजार के बाद ही उनसे मिलना का सौभाग्य मिनला है। ऐसे में कल जब  प्रेमानंद महाराज जीअनुयायियों संग मंदिर में पहुंचे तो श्रद्धालु उल्लासित हो गए। हर किसी में उनके दर्शन करने की होड़ मच गई। 


ऐसे में भीड़ को दूर करने में अनुयायियों और सुरक्षा गार्डों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संत प्रेमानंद ने वीआइपी कटहरा में पहुंचकर आराध्य बांकेबिहारीजी के दर्शन किए। मंदिर सेवायत सोनू गोस्वामी ने संतको वैदिक मंत्रोचारण के मध्य पूजा अर्चना कराई। इसके बाद संत प्रेमानंद मंदिर की परिक्र्रमा करते हुए वीआइपी मार्ग से गंतव्य के लिए रवाना हो गए।


प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों और पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा घेरा बनाकर बमुश्किल उन्हें मंदिर से बाहर निकाला।  इससे पहले करीब साढ़े नौ बजे संत प्रेमानंद ने राधावल्लभ पहुंचकर दर्शन एवं पूजा अर्चना की। बता दें कि एक दिन पहले ही बांके बिहारी  मंदिर में वीआईपी कल्चर को खत्म् करने का ऐलान हुआ है। 
 

