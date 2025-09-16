16 SEPTUESDAY2025 7:50:16 PM
देसी घी के चमत्कारी फायदे: पेट, त्वचा और इन अंगों के लिए वरदान

  Edited By Monika,
  • Updated: 16 Sep, 2025 06:27 PM
नारी डेस्क : देसी घी को आयुर्वेद में अमृत माना गया है। यह न केवल स्वाद बढ़ाने के लिए बल्कि हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर इसे सही तरीके और सही समय पर खाया या इस्तेमाल किया जाए, तो कई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं घी के कुछ चमत्कारी फायदे और इस्तेमाल के तरीके।

घी और दूध का कॉम्बिनेशन (पाचन और कब्ज में राहत)

अगर आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी या कब्ज जैसी पेट की समस्याएं बार-बार परेशान करती हैं, तो रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर पीना बेहद फायदेमंद है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कब्ज को दूर करता है और पेट को हल्का व साफ रखता है। नियमित सेवन से शारीरिक कमजोरी भी धीरे-धीरे कम हो जाती है और शरीर में एनर्जी बनी रहती है।

गर्म पानी में घी (स्किन टाइट और ग्लोइंग बने)

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर पीने से स्किन टाइट और हेल्दी दिखने लगती है। इससे चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो आता है और शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। साथ ही, यह मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है, जिससे वजन को नियंत्रित रखना आसान हो जाता है और पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है।

गुड़ और काली मिर्च के साथ घी (आंखों की रोशनी बढ़ाए)

सुबह खाली पेट गुड़ में देसी घी और थोड़ी काली मिर्च मिलाकर खाने से आंखों की रोशनी बेहतर होती है। यह न केवल दिमाग को तेज और सतर्क बनाता है, बल्कि पूरे दिन शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करता है। नियमित सेवन से न सिर्फ आँखों की रोशनी बढ़ती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक ताजगी भी महसूस होती है।

नाभि पर घी (होंठ और स्किन के लिए वरदान)

रात को सोने से पहले नाभि में देसी घी लगाकर हल्की मालिश करने से होंठों का फटना बंद हो जाता है और स्किन में नमी बनी रहती है। इससे चेहरे पर नैचुरल ग्लो आने लगता है और त्वचा हेल्दी और दमकती दिखाई देती है। नियमित रूप से इस आसान उपाय को अपनाने से न केवल स्किन की सुंदरता बढ़ती है बल्कि पूरे शरीर में पोषण और ऊर्जा भी महसूस होती है।

घी खाने से पहले की सावधानियां

देसी घी का सेवन करते समय हमेशा शुद्ध गाय का घी ही इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में घी का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है। इसके अलावा, किसी भी गंभीर बीमारी में घी को नियमित रूप से लेने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, ताकि स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।

देसी घी को अपनी डाइट और डेली रूटीन में सही तरीके से शामिल करने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं। यह पेट की समस्याओं को दूर करता है, स्किन और बालों में चमक लाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है।

