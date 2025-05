कहीं उखड़े पेड़, कहीं गिरे मकान.... आंधी और बारिश ने दिल्ली में मचाई भयंकर तबाही, 4 लोगों की हुई मौत

नारी डेस्क: शुक्रवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी, भारी बारिश और तेज हवाएं चलीं, जिससे लू से राहत तो मिली लेकिन कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मकान पर पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और अगले कुछ घंटों में 70-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है। दिल्ली के अलावा हिमाचल और यूपी समेत कई और राज्यों में भी भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है।

#WATCH | Delhi: Rain showers lashed parts of the national capital early this morning; waterlogging was witnessed in several areas.



(Visuals from Lajpat Nagar) pic.twitter.com/Xia6oaQUKL