लड़की ने वित्त मंत्रालय के अफसर पर चढ़ाई  BMW,  बेटा बोला- मेरे पिता बच सकते थे लेकिन ...

नारी डेस्क: दिल्ली से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, एक सड़क हादसे में भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई। BMW दुर्घटना में मारे नवजोत सिंह का कहना है कि उनके पिता बच सकते थे, अगर उन्हें समय से अस्पताल ले जाया जाता। लापरवाही के चलते अफसर की मौत हुई है।

नवनूर सिंह ने कहा कि अगर उनके पिता को 20 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल, जहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी के बजाय दुर्घटनास्थल के पास स्थित किसी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में ले जाया जाता, तो उनकी जान बच सकती थी। उन्होंने ANI को बताया- "मुझे एक पारिवारिक मित्र का फ़ोन आया जिसने मुझे दुर्घटना के बारे में बताया और कहा कि मेरे माता-पिता जीटीबी नगर के न्यू लाइफ अस्पताल में भर्ती हैं।दुर्घटना दोपहर लगभग एक या डेढ़ बजे हुई, एक लड़की गाड़ी चला रही थी। एक BMW ने मेरे माता-पिता की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। ज़रूर कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उन्हें 20 किलोमीटर दूर एक अस्पताल ले जाया गया, जहां कोई सुविधा नहीं थी। "।



अफसर के बेटे ने कहा- मेरे पिता को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद मौत बहुत कम होती है... धौला कुआं और AIIMS के पास कई सुपरस्पेशलिटी अस्पताल हैं, अगर उन्हें वहां भेजा जाता, तो उन्हें बचाया जा सकता था" । उन्होंने कहा कि "जीटीबी नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल उस लड़की का है जो दुर्घटना के समय कार चला रही थी।

कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं और वे उसी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह किसी विश्वसनीय स्रोत से है। मेरे माता-पिता को एक डिलीवरी वैन में अस्पताल भेजा गया। जब मेरी मां को होश आया, तो वह बस में बैठी थीं और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पिता लेटे हुए थे,"।



दिल्ली पुलिस के अनुसार, मृतक, जो वित्त मंत्रालय में कार्यरत थे और हरि नगर में रहते थे वह अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे जब टक्कर हुई। पुलिस के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस समय बीएमडब्ल्यू कार मोटरसाइकिल से टकराई, उस समय एक महिला उसे चला रही थी। दुर्घटना के बाद, महिला और उसके पति ने टैक्सी ली और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बाद में, अस्पताल ने पुलिस को सूचित किया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक अन्य घायल है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और अपराध दल ने दुर्घटनास्थल की जाँच की है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम को भी जाँच के लिए बुलाया गया है।

