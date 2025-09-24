24 SEPWEDNESDAY2025 2:40:42 PM
दिल्ली के आश्रम में होती थी गंदी हरकत, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ 32 छात्राओं ने दी शिकायत

  Edited By vasudha,
  Updated: 24 Sep, 2025 12:50 PM
दिल्ली के आश्रम में होती थी गंदी हरकत, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ 32 छात्राओं ने दी शिकायत

नारी डेस्क:  दिल्ली के पॉश वसंत कुंज इलाके में स्थित एक प्रतिष्ठित आश्रम संचालक पर कई छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है और वह फिलहाल फरार है।  अधिकारियों के अनुसार, श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी के रूप में पहचाने गए आरोपी ने करीब  17 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए वसंतकुंज (नॉर्थ) पुलिस ने जांच शुरू कर दी है
 

 बयान दर्ज कराने वाली 32 छात्राओं में से कम से कम 17 ने चैतन्यानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि शिकायतों में अपमानजनक भाषा, अश्लील संदेश और जबरन शारीरिक संपर्क के आरोप भी शामिल हैं। पीड़ितों का आरोप है कि महिला संकाय सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों ने उन पर आरोपी की मांगें मानने का दबाव डाला। कई छात्राओं ने यह भी दावा किया कि आश्रम के वार्डन ने उन्हें आरोपी से मिलवाया था।


इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने बताया कि आरोपी एक लग्जरी वोल्वो कार चलाते हुए पाया गया, जिस पर संयुक्त राष्ट्र की नकली नंबर प्लेट (39 UN 1) लगी थी। जांच ​​से पता चला कि यह नंबर प्लेट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नहीं की गई थी, बल्कि चैतन्यानंद ने खुद ही बनवाई थी। कार को जब्त कर लिया गया है। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी लापता है। पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है और घटनास्थल और आरोपी के आवास पर कई छापे मारे हैं। हालांकि, चैतन्यानंद का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।
 

