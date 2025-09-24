24 SEPWEDNESDAY2025 2:40:36 PM
रामलीला में राजा दशरथ का किरदार निभा रहे कलाकार की मौत, 'आपके लिए प्राण दे दूंगा' कहते ही तोड़ा दम

  • Updated: 24 Sep, 2025 11:41 AM
रामलीला में राजा दशरथ का किरदार निभा रहे कलाकार की मौत, 'आपके लिए प्राण दे दूंगा' कहते ही तोड़ा दम

नारी डेस्क:  हिमाचल प्रदेश के चंबा में रामलीला का खुशनुमा माहौल उस समय गमगीन हो गया जब 73 वर्षीय अभिनेता की मंच पर ही मृत्यु हो गई।  अमरेश महाजन नामक अभिनेता राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे थे, तभी उन्हें समय दिल का दौरा पड़ा और वे मंच पर गिर पड़े। इस घटना के बाद एक बार फिर लोगों के मन में हार्ट अटैक को लेकर खौफ बैठ गया है। 


विडंबना यह है कि मौत से पहले अभिनेता ऋषि विश्वामित्र से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान दशरथ ने हंसते हुए कहा, "मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण त्याग दूंगा," और फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। वह अचानक लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़े। पहले तो दर्शकों को लगा ये उनके रोल का ही हिस्सा है और सब ताड़ियां बजाने लगे। कुछ ही क्षणों में मंच पर अफरा-तफरी मच गई और आयोजकों ने तुरंत पर्दा गिरा दिया, जिससे मंचन स्थगित हो गया। अमरीश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।


चंबा जिले के मूल निवासी कुमार पिछले 50 वर्षों से रामलीला मंच पर दशरथ और रावण की भूमिकाएं निभाते आ रहे थे। उनके अभिनय ने दर्शकों में अपार उत्साह पैदा किया और हर साल बड़ी संख्या में लोग उनके अभिनय को देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। रामलीला क्लब के सदस्य सुदेश महाजन ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा- "यह हमारे लिए अत्यंत दुखद और अपूरणीय क्षति है। अमरीश जी केवल एक कलाकार ही नहीं, बल्कि रामलीला की आत्मा थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।" उनके निधन से पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। रामलीला क्लब ने अगले कुछ दिनों के लिए सभी कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया है।
 

