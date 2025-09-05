ग्लोबल मंच पर फिर चमकी दीपिका,इंटरनेशनल फैशन अवॉर्ड ज्यूरी में शामिल होने वाली बनीं पहली भारतीय

नारी डेस्क: बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण ने अपने करियर में एक और बड़ी सफलता जोड़ ली है। अब वो सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने फैशन और लग्ज़री ब्रांड्स की दुनिया में भी भारत को एक नया मुकाम दिलाया है।

LVMH प्राइज की ज्यूरी में बनीं पहली भारतीय

दीपिका को 2025 LVMH प्राइज की ज्यूरी मेंबर बनाया गया है। यह प्राइज फैशन की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में से एक है, जिसे इंटरनेशनल लग्ज़री ब्रांड लुई वीटॉन द्वारा आयोजित किया जाता है। इस तरह दीपिका इस ग्लोबल मंच पर शामिल होने वाली पहली भारतीय ज्यूरी मेंबर बन गई हैं।

ब्रांड ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए लिखा: "दीपिका पादुकोण इस साल के LVMH प्राइज फाइनल की ज्यूरी का हिस्सा होंगी। अपनी दमदार एक्टिंग और इंटरनेशनल अपील से वो दुनिया भर के दर्शकों को प्रेरित करती हैं।"

फैशन की दुनिया में भारत का नाम रोशन

2022 में दीपिका ने इतिहास रचते हुए लुई वीटॉन और कार्टियर जैसे दुनिया के टॉप फैशन ब्रांड्स से जुड़ने वाली पहली भारतीय बनी थीं। वो इन ग्लोबल ब्रांड्स की ब्रांड एंबेसडर भी हैं। इससे भारत के अन्य कलाकारों के लिए भी इंटरनेशनल डोर खुला। पिछले साल भी दीपिका ने LVMH से जुड़े एक खास मौके पर हिस्सा लिया था, जब उन्होंने 2024 LVMH प्राइज में एक स्पेशल ज्यूरी मेंबर के तौर पर भाग लिया और विजेता डिज़ाइनर को पुरस्कार भी सौंपा।

फिल्मों में भी एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स

दीपिका सिर्फ फैशन की दुनिया में ही नहीं, बल्कि फिल्मों में भी छाई हुई हैं। उनके पास आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं डायरेक्टर एटली की अगली फिल्म में वो अल्लू अर्जुन के साथ नजर आएंगी।ब्लॉकबस्टर फिल्म "कल्कि 2898 AD" का सीक्वल भी उनके खाते में है, जिसमें वह प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। ये दोनों फिल्में इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े कोलैबोरेशन्स में गिनी जा रही हैं।

Ruling the global stage in style! 💫#DeepikaPadukone arrives in a golden fringe mini skirt paired with a chic shirt as she becomes the first Indian juror for the #LouisVuittonPrize2025.#LVMH #Celebs #FilmfareFashion #2025LVMHPrize #LVMHPrize pic.twitter.com/fIIPe99V0y — Filmfare (@filmfare) September 3, 2025

दीपिका: ग्लोबल आइकन और भारतीय सिनेमा की पहचान

दीपिका ने अपने टैलेंट, मेहनत और ग्लोबल अपील से यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ बॉलीवुड की स्टार नहीं, बल्कि भारत का इंटरनेशनल चेहरा हैं।

उनकी उपलब्धियां यह दिखाती हैं कि वो न केवल एक एक्ट्रेस हैं, बल्कि एक बदलाव लाने वाली प्रेरणादायक शख्सियत भी हैं।

दीपिका पादुकोण की ये नई उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए बल्कि भारत के लिए गर्व की बात है। उन्होंने फिर से यह साबित कर दिया कि भारतीय टैलेंट आज हर ग्लोबल मंच पर अपनी छाप छोड़ सकता है।

