नारी डेस्क : अगर आप भिंडी के शौकीन हैं लेकिन इसे हमेशा की तरह साधारण तरीके से नहीं, कुछ नया और मजेदार बनाना चाहते हैं, तो क्रिस्पी भिंडी आपके लिए परफेक्ट डिश है। बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम ये भिंडी स्नैक की तरह भी खाई जा सकती है या फिर खाने के साथ साइड डिश के रूप में परोसी जा सकती है। मसालों और बेसन के लाजवाब मेल से बनी ये रेसिपी स्वाद के साथ-साथ बहुत हल्की भी होती है।

Servings - 4

सामग्री

भिंडी – 450 ग्राम

नींबू का रस – 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 2 छोटे चम्मच

जीरा पाउडर – 1 छोटा चम्मच

चाट मसाला – 1 बड़ा चम्मच

हल्दी पाउडर – 1/4 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर – 1 छोटा चम्मच

अजवाइन – 1/4 छोटा चम्मच

हींग – 1/8 छोटा चम्मच

नमक – 1 बड़ा चम्मच

बेसन – 50 ग्राम

कॉर्न फ्लोर – 2 बड़े चम्मच

चावल का आटा – 2 बड़े चम्मच

तेल – तलने के लिए

विधि

1. एक बड़े बाउल में तेल को छोड़कर बाकी सभी सामग्री डालें और अच्छे से मिलाएं ताकि भिंडी पर मसाले और आटा अच्छे से लग जाएं।

2. कढ़ाही में पर्याप्त तेल गरम करें।

3. भिंडी को छोटे बैच में डालकर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करें।

4.तली हुई भिंडी को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।

5. गर्मागर्म क्रिस्पी भिंडी को परोसें – चाय या दाल-चावल के साथ मज़ेदार लगती है

