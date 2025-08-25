सड़क हादसे में क्रिकेटर की दर्दनाक मौत, दूसरे की गलती के कारण गई जान

नारी डेस्क: क्रिकेट जगत से एक बेहद दुख भरी खबर सामने आई है। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के एक स्थानीय क्रिकेटर फ़रीद हुसैन की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हुसैन के साथ यह दुर्घटना 20 अगस्त को हुई थी, इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है।

#Viral Video: A man Fareed Khan, who was a renowned cricketer from Poonch, has lost his life in this incident.#Poonch #RoadAccident #greaterjammu pic.twitter.com/IycMdPQNP1 — Greater jammu (@greater_jammu) August 22, 2025



वायरल हुए वीडियो में देख गया कि हुसैन अपनी दोपहिया गाड़ी चला रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने अचानक अपनी कार का दरवाज़ा खोल दिया, ठीक उसी समय जब क्रिकेटर उनके पास से गुज़रने ही वाले थे। कार का दरवाज़ा क्रिकेटर से टकराया और वे तुरंत ज़मीन पर गिर पड़े, लेकिन राहगीर उनकी मदद के लिए दौड़े। रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्हें तुरंत इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए और शनिवार को उनकी मौत हो गई।



खेल के प्रति अपने जुनून और प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले हुसैन ने स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंटों में प्रतिनिधित्व किया था और जम्मू-कश्मीर के क्रिकेट जगत में लगातार अपनी पहचान बना रहे थे। उनके असामयिक निधन से साथी खिलाड़ी, प्रशंसक और शुभचिंतक स्तब्ध हैं। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई, और कई लोगों ने उन्हें एक मेहनती और प्रतिभाशाली क्रिकेटर बताया, जिसका करियर अभी आकार लेना शुरू ही हुआ था।

