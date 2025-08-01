'कमरे में बेड पर जलते मिले मासूम बच्चों के शव'…पटना में दिल दहला देने वाली घटना, घर में घुसकर दो मासूम बच्चों को जिंदा जलाया

नारी डेस्क: बिहार की राजधानी पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां अज्ञात अपराधियों ने एक घर में घुसकर दो मासूम बच्चों को कमरे में बंद कर आग लगा दी, जिससे दोनों बच्चे जलकर मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठे। इस जघन्य अपराध ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। मृतकों की पहचान 14 वर्षीय अंजलि कुमारी और 12 वर्षीय अंशु के रूप में हुई है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि दोनों बच्चे स्कूल से लौटकर घर में आराम कर रहे थे। घटना के समय उनके माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे। बच्चों के पिता ललन गुप्ता सचिवालय में प्राइवेट कर्मचारी हैं जबकि मां एम्स में सुरक्षाकर्मी के पद पर कार्यरत हैं। परिवार इस वीभत्स घटना से पूरी तरह टूट गया है।

घटना का सिलसिला और पुलिस की कार्रवाई

स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक घर से धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर जानीपुर थाना पुलिस और फुलवारी शरीफ के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी (SDPO) दीपक कुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत आग पर काबू पाया और बचाव कार्य शुरू किया। लेकिन तब तक दोनों मासूम बच्चों की जान बचाई नहीं जा सकी। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच और आरोपियों की तलाश

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बच्चों को कमरे में बंद करके जानबूझकर आग लगाई गई है। यह एक सुनियोजित और जघन्य अपराध है। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने बताया कि वे घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटा रहे हैं और आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने के प्रयास तेज़ कर दिए गए हैं।

यह वीभत्स घटना न केवल जानीपुर थाना क्षेत्र में, बल्कि पूरे पटना शहर में एक बड़े सदमे की तरह फैल गई है। स्थानीय लोग इस जघन्य अपराध को लेकर गहरा आक्रोश और चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कई समुदायिक संगठन भी इस मामले पर नजर रखे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं।

पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जल्द ही इस क्रूर और नृशंस अपराध के पीछे के कारणों का खुलासा किया जाएगा और अपराधियों को कानून के कठोर प्रावधानों के तहत सजा दिलाई जाएगी।