अक्षय तृतीया पर शुरु हुई चारधाम यात्रा, आज खुले  गंगोत्री धाम के कपाट, जानें बाबा केदार कब देंगे दर्शन

नारी डेस्क: भक्तों का लंबा इंतजार आज खत्म हो रहा है। अक्षय तृतीया के दिन यानी की आज गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। आज गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर खुलेंऔर यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर खुलेंगे। इसके बाद देश विदेश से आए श्रद्धालु मां गंगा और यमुना के दर्शन कर सकेंगे।

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami arrived at Gangotri Dham and offered prayers



On the auspicious occasion of Akshaya Tritiya today, the doors of Yamunotri Dham and Gangotri Dham have been opened for the devotees.

गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंची पूजा-अर्चना करने के साथ ही कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने से पहले ही एक हजार लोग दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। चार धाम यात्रा, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्राएं शामिल हैं, भारत की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक है, जिसमें हर साल लाखों लोग आते हैं।

Prashant, a devotee from Gujarat, says, " We came here for registration, it was done easily...right now we are going to Kedarnath"



इस बार यात्रा के लिए लगभग 6,000 पुलिसकर्मी और 17 पीएसी कंपनियां तैनात की जाएंगी। स्थिति पर नज़र रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। चारधाम मार्ग पर 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क और हरिद्वार में 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सोमवार को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को औपचारिक रूप से मंदिर के लिए रवाना किया गया। यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड के उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई।

Uttarakhand: Today, on the auspicious occasion of Akshaya Tritiya, the doors of Shri Gangotri Dham are going to open. Shri Gangotri temple has been decorated with flowers for this occasion.



The doors of Shri Gangotri Dham will be formally opened today for the devotees

बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने बताया कि केदारनाथ धाम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ धाम 2 मई को; जबकि बद्रीनाथ धाम 4 मई को खुलेगा। चार धाम यात्रा 2025 के लिए पंजीकरण भी सोमवार को शुरू हो गया, जिसमें विशेष रूप से विकलांग, वरिष्ठ नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए विशेष पंजीकरण काउंटर स्थापित किए गए हैं।