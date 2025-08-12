19 AUGTUESDAY2025 11:42:48 AM
मुंह खोलकर सोना आदत नहीं बीमारी है! लोग इसे मामूली समझकर इग्नोर करते

नारी डेस्क:  क्या आप भी अक्सर सोते समय मुंह खोलकर सोते हैं? कई लोग इसे एक सामान्य आदत समझते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मुंह खोलकर सोना कभी-कभी किसी स्वास्थ्य समस्या या बीमारी का संकेत भी हो सकता है? इस लेख में हम जानेंगे कि मुंह खोलकर सोने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। अगर आप या आपके परिवार के कोई सदस्य भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।

मुंह खोलकर सोने की वजह क्या होती है?

हमारे शरीर को ऑक्सीजन नाक और मुंह दोनों से मिलती है लेकिन नाक से सांस लेना सबसे बेहतर तरीका है। नाक हवा को फिल्टर करके फेफड़ों तक पहुंचाती है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। वहीं, मुंह से सांस लेने पर हवा ठीक से फिल्टर नहीं होती और गले में सूखापन हो सकता है। मुंह खोलकर सोना कई बार आदत बन जाता है, लेकिन यह अक्सर नाक बंद होने या सांस लेने में परेशानी की वजह से होता है। इसके पीछे कुछ खास कारण हो सकते हैं जैसे डेविएटेड सेप्टम (नाक की हड्डी का टेढ़ा होना): नाक के बीच की दीवार टेढ़ी होने से एक नथुना बंद हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है।

दांतों की समस्या: दांतों का गलत सेट होना भी मुंह बंद करने में बाधा डालता है।

नाक की सूजन या एलर्जी: साइनस या एलर्जी की वजह से नाक बंद हो सकती है।

बच्चों में मुंह खोलकर सोने की समस्या

नवजात बच्चे सामान्यतः नाक से ही सांस लेते हैं। यदि बच्चा सोते वक्त मुंह खोलकर सांस ले रहा है, तो उसकी नाक में रुकावट हो सकती है। कभी-कभी जन्म के वक्त नाक की हड्डी को चोट लगने से भी यह समस्या हो सकती है। बड़े बच्चों में अगर अचानक मुंह से सांस लेना शुरू हो जाए, तो यह एडेनॉइड्स (गले के ऊपरी हिस्से में सूजे टिश्यू) बढ़ने का संकेत हो सकता है। यह सूजन सांस लेने में रुकावट पैदा करती है।

मुंह खोलकर सोने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं?

गले में सूखापन और खराश

सांस लेने में तकलीफ

दांतों में समस्या जैसे कैविटी या मसूड़ों में इन्फेक्शन

बदबूदार सांस

नींद की गुणवत्ता खराब होना

मुंह खोलकर सोने की आदत कैसे छोड़ें?

इस आदत से बचने के लिए सबसे पहले इसकी वजह का इलाज जरूरी है। कुछ आसान उपाय जो मदद कर सकते हैं नाक खोलने के लिए ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। नमक वाले पानी के नेजल स्प्रे से नाक साफ रखें। एलर्जी, अस्थमा या साइनस इंफेक्शन का सही इलाज करवाएं।

माउथ टेपिंग: क्या है ये तरीका?

आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ‘माउथ टेपिंग’ का बहुत प्रचार हो रहा है। इसमें सोते समय मुंह पर हल्का टेप या पैच चिपकाया जाता है ताकि नींद में मुंह खुलने से रोका जा सके और नाक से ही सांस लेने की आदत बने। कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि इससे खर्राटे और नींद में सांस रुकने की समस्या में सुधार होता है।

डॉक्टर क्या कहते हैं?

डॉक्टरों का कहना है कि माउथ टेपिंग केवल उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित है जिनकी नाक से सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को स्लीप एपनिया, नाक की रुकावट या अन्य सांस संबंधी समस्या है, उनके लिए यह तरीका हानिकारक हो सकता है। इसलिए, यदि आप अक्सर मुंह खोलकर सोते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। सही कारण जानने और उचित इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है।

मुंह खोलकर सोना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि कई बार स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसके कारणों को समझना और समय पर इलाज करवाना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। सही देखभाल और डॉक्टर की सलाह से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और बेहतर नींद का आनंद ले सकते हैं।  

