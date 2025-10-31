31 OCTFRIDAY2025 5:09:49 PM
Nari

"मैंने तीन महीने से नहीं धोए हैं अपने बाल..."  फेमस रैपर कार्डी बी ने किया ये बड़ा खुलासा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 31 Oct, 2025 04:43 PM

नारी डेस्क: पेज सिक्स के अनुसार, रैपर कार्डी बी ने सोशल मीडिया पर यह स्वीकार करके प्रशंसकों को चौंका दिया कि उन्होंने लगभग तीन महीने से अपने बाल नहीं धोए हैं। बोडक येलो हिटमेकर ने एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान यह खुलासा किया, जहां वह विग कैप पहने हुए दिखाई दीं। उन्होंने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा-  "मैंने लगभग दो महीने से अपने बाल नहीं धोये है"।

PunjabKesari
फिर खुद को सुधारते हुए रैपर कार्डी ने कहा- "दरअसल मैं झूठ बोल रही हूं, शायद तीन महीने से..." "शायद इसमें हर तरह के तिलचट्टे के अंडे, मच्छर के अंडे, सब कुछ है"। उसका यह कबूलनामा तुरंत वायरल हो गया, जिससे ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। एक्स पर कुछ यूज़र्स ने हैरानी जताई, एक ने लिखा- "मुझे सच में उल्टी आ गई," जबकि दूसरे ने मज़ाक में कहा- "उस गंध की कल्पना करो।" कुछ अन्य लोगों ने इस स्वीकारोक्ति को मज़ाकिया अतिशयोक्ति बताकर खारिज कर दिया। एक टिप्पणी में लिखा था- "तुम सब किसी भी बात पर यकीन कर लेते हो।"

PunjabKesari
एक अन्य ने लिखा- "मैं हफ़्ते में दो बार अपने बाल धोता हूं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या आपको बालों में खुजली नहीं होती?" गर्भवती गायिका, जो वर्तमान में अपने चौथे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, स्टेफ़न डिग्स के साथ उनका पहला बच्चा, संदिग्ध स्वच्छता आदतों के कारण लोगों को हैरान करने वाली पहली सेलिब्रिटी नहीं हैं। टॉक शो होस्ट जेम्स कॉर्डन ने "द लेट लेट शो" के 2022 के एक एपिसोड में कहा था-  "मैं साबुन का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैं अपने बाल नहीं धोता। मैं उन्हें हर दो महीने में धोता हूं,"।  जेक गिलेनहाल ने 2021 में स्वीकार किया था कि उन्हें नियमित रूप से नहाना "ज़रूरी" नहीं लगता। पेज सिक्स के अनुसार, "ब्रोकबैक माउंटेन" स्टार ने उस समय कहा था- "मुझे लगता है कि कई बार नहाना कम ज़रूरी होता जा रहा है।"

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it