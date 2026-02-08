19 FEBTHURSDAY2026 1:16:07 AM
Music Industry में शोक: 47 साल की उम्र में इस फेमस सिंगर ने कैंसर से हारी जंग

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Feb, 2026 02:03 PM
Music Industry में शोक: 47 साल की उम्र में इस फेमस सिंगर ने कैंसर से हारी जंग

 नारी डेस्क: संगीत की दुनिया को शनिवार को एक बहुत ही दुखद खबर मिली। मशहूर रॉक बैंड ‘3 डोर्स डाउन’ (3 Doors Down) के लीड सिंगर ब्रैड अर्नोल्ड (Brad Arnold) का 47 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ब्रैड पिछले कुछ महीनों से स्टेज-4 किडनी कैंसर से जूझ रहे थे। बैंड द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, ब्रैड ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना बहादुरी और धैर्य के साथ किया। उन्होंने अपने परिवार और प्रियजनों के बीच शांति से अंतिम सांस ली। उनकी मौत की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर फैंस और संगीतकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया।

15 साल की उम्र में लिखा पहला हिट गाना

ब्रैड अर्नोल्ड की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपना सबसे हिट गाना ‘Kryptonite’ सिर्फ 15 साल की उम्र में लिखा था। यह गाना उन्होंने अपनी गणित (Maths) की क्लास में कागज के टुकड़े पर लिखा था। यह गाना आगे चलकर बैंड की पहचान बना और उन्हें ग्रैमी नॉमिनेशन तक ले गया। उनका पहला एल्बम ‘The Better Life’ बेहद सफल रहा और इसकी 60 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक गईं।

म्यूजिक करियर के सुनहरे मील के पत्थर

ब्रैड का संगीत सफर 1995 में मिसिसिपी से शुरू हुआ और उन्होंने रॉक म्यूजिक के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके करियर की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं हिट गाने और ग्रैमी नॉमिनेशन: ‘When I’m Gone’ के लिए उन्हें दूसरा ग्रैमी नॉमिनेशन मिला।चार्टबस्टर गाने: ‘Loser’, ‘Duck and Run’, और ‘Be Like That’ ने उन्हें युवाओं में बेहद लोकप्रिय बना दिया। हॉलीवुड कनेक्शन: गाना ‘Be Like That’ साल 2001 की सुपरहिट फिल्म ‘American Pie 2’ का हिस्सा बना।

असाधारण गायकी और सरलता

ब्रैड की सबसे बड़ी खूबी उनकी सरल और स्पष्ट गायकी थी। उन्होंने जटिल रॉक म्यूजिक को सीधे और मर्मस्पर्शी शब्दों में पेश किया, जिससे आम लोग भी अपने आप को उनके गानों से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। उन्होंने पोस्ट-ग्रंज म्यूजिक को नई पहचान दी। अपने करियर में ब्रैड ने कुल 6 स्टूडियो एल्बम दिए। उनका आखिरी एल्बम ‘As and the Night’ (2016) था।

ब्रैड अर्नोल्ड ने संगीत के माध्यम से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनका जाना संगीत प्रेमियों के लिए अपूरणीय क्षति है।   

 

