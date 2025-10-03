Major bomb blast: धमाके से दहला पाकिस्तान, बम ब्लास्ट से 9 लोगों की मौत, 4 घायल

नारी डेस्क: पाकिस्तान के पेशावर में गुरुवार को हुए बम धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से कई कानून प्रवर्तन अधिकारी बताए जा रहे हैं। यह घटना कैपिटल सिटी क्षेत्र में हुई, जहां सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया था। पुलिस अधिकारी मियां सईद के अनुसार, यह धमाका सुरक्षाबलों को टारगेट करने के लिए किया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया कि विस्फोटक उपकरण को सड़क पर पुलिस वैन के रास्ते में लगाया गया था. धमाके में घायल पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई।

घटनास्थल की जांच

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मसूद बंगश ने बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने घटनास्थल की पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी है और फोरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा कर रही है। फिलहाल जांच जारी है और धमाके की प्रकृति का पता लगाया जा रहा है।

पहले भी हुए धमाके

यह कोई पहली घटना नहीं है। हाल ही में 30 सितंबर को बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स हेडक्वार्टर के पास एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था. उस धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत और 32 लोग घायल हुए थे।

बलूचिस्तान में हालात गंभीर

बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मुहम्मद काकर ने पुष्टि की कि धमाके में मारे गए लोगों के शवों को सिविल अस्पताल लाया गया। वहां 8 शव और कई गंभीर घायलों को भर्ती कराया गया था। इन घटनाओं से साफ है कि पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में हालात लगातार अस्थिर बने हुए हैं और सुरक्षाबलों को निशाना बनाया जा रहा है।