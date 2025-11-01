01 NOVSATURDAY2025 5:35:30 PM
जलसा' से ज्यादा खूबसूरत है ऐश्वर्या राय का मायका, जहां हर दीवार सुनाती है यादों की कहानी

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 01 Nov, 2025 12:54 PM
नारी डेस्क:  बॉलीवुड की रानी कही जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन आज 52 साल की हो गई हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती, सादगी और गरिमा आज भी लाखों दिलों की धड़कन है। एक्ट्रेस का फिल्मी करियर जितना शानदार रहा है, उनकी निजी ज़िंदगी भी उतनी ही प्यारी है। अक्सर लोग अमिताभ बच्चन के आलीशान बंगले ‘जलसा’ की चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ऐश्वर्या का मायका ‘जलसा’ से भी ज्यादा खूबसूरत और भावनात्मक जुड़ाव से भरा हुआ है। उनका मायके वाला घर, जहां वो आज भी अपनी मां वृंदा राय के साथ वक्त बिताना पसंद करती हैं, सादगी और प्यार का ऐसा संगम है जो किसी महंगे आर्ट पीस से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है।

यादों से सजी दीवार – घर की असली पहचान

ऐश्वर्या राय के घर की सबसे खास चीज़ है वह दीवार जिसे परिवार की ‘यादों की दीवार’ कहा जा सकता है। इस दीवार पर दर्जनों फोटो फ्रेम लगे हैं जिनमें ऐश्वर्या, उनकी बेटी आराध्या, मां वृंदा राय और पिता कृष्णराज राय की पुरानी तस्वीरें हैं। हर तस्वीर एक कहानी कहती है, हर फ्रेम एक एहसास जगाता है। यह दीवार सिखाती है कि असली साज-सज्जा महंगे डेकोरेशन से नहीं, बल्कि अपनों की यादों और प्यार से होती है। अगर आप भी अपने घर को पर्सनल टच देना चाहते हैं, तो एक दीवार सिर्फ फैमिली फोटो के लिए डेडिकेट करें। इससे घर की हर सुबह अपनापन महसूस कराएगी।

 भारतीय संस्कृति और आस्था का कोना

ऐश्वर्या राय के मायके में एक कोना भारतीय संस्कृति की झलक देता है। यहां गणेश जी की सुनहरी मूर्ति, छोटे-छोटे धार्मिक चित्र, और पारंपरिक कलाकृतियाँ नजर आती हैं। ये कोना बताता है कि घर सिर्फ ईंटों और रंगों से नहीं, बल्कि आस्था और शांति से बसता है। ऐसा छोटा-सा मंदिर या पूजास्थल घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-शांति लाता है। आप भी अपने घर में एक छोटा स्पेस भगवान की मूर्तियों या पारंपरिक कलाओं के लिए बना सकते हैं  इससे हर दिन एक नई सकारात्मक शुरुआत होगी।

क्लासिक लकड़ी के फ्रेम और शेल्फ – सादगी में सौंदर्य

घर की दीवारों पर लगे गहरे भूरे लकड़ी के फ्रेम और शेल्फ दीवारों के हल्के रंगों के साथ परफेक्ट कंट्रास्ट बनाते हैं। यह डेकोरेशन न केवल स्टाइलिश है, बल्कि घर में एक क्लासिक और रॉयल लुक भी देता है। ऐश्वर्या के घर की पेंटिंग्स में ब्लैक और ब्राउन टोन का बेहतरीन मेल है, जो दीवारों को जीवंत बना देता है। खासकर गाय वाली पेंटिंग, जो सादगी में भी गहराई दिखाती है  यह दृश्य अमिताभ बच्चन के 'जलसा' की याद दिलाता है।

 ‘जलसा’ की तरह कलात्मकता – बड़ी पेंटिंग्स का जादू

‘जलसा’ और ऐश्वर्या का मायका दोनों ही कला के प्रति गहरा लगाव दिखाते हैं। ऐश्वर्या के मायके में दीवारों पर लगी रंगीन पेंटिंग्स कमरे को जीवंत और ट्रेडिशनल लुक देती हैं। ऐसे पेंटिंग्स किसी भी साधारण कमरे को वाइब्रेंट बना सकती हैं। अगर आप घर को मॉडर्न और क्लासिक टच देना चाहते हैं, तो एक या दो बड़ी पेंटिंग्स लगाएं जो रंगों से भरी हों और देखने वाले का ध्यान तुरंत खींच लें।

फर्नीचर जो दिखे भी खूबसूरत और दे भी सुकून

ऐश्वर्या राय के घर का फर्नीचर आरामदायक और सादगी भरा है। हल्के रंग के सोफे, लकड़ी की डाइनिंग टेबल और क्रीम कलर के कुशन कमरे को स्पेशियस और शांत लुक देते हैं। फर्नीचर चुनते समय अगर आप स्टाइल और आराम दोनों पर ध्यान दें, तो घर हमेशा स्वागत करने जैसा लगता है। हल्के रंग के सोफे और ब्राउन टेबल हर मौसम में क्लासिक दिखते हैं और घर में गर्माहट का एहसास बनाए रखते हैं।

 मायका  भावनाओं और अपनापन का ठिकाना

‘जलसा’ भले ही भव्यता का प्रतीक हो, लेकिन ऐश्वर्या राय का मायका भावनाओं और सादगी की सुंदर मिसाल है। यह घर बताता है कि असली खूबसूरती सजावट में नहीं, बल्कि रिश्तों और यादों में होती है।

ऐश्वर्या की मुस्कान और उनका अपने घर के प्रति प्यार इस बात का सबूत है कि  “हर महिला के लिए उसका मायका वो जगह होती है, जहां दीवारें भी उसे गले लगाती हैं।”

  

