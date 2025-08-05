सत्यपाल मलिक का इस बीमारी से हुआ निधन, पहले हुआ UTI फिर खराब हुई किडनी

नारी डेस्क: जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के RML अस्पताल में निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। उनके एक्स सोशल मीडिया अकाउंट से उनके स्वास्थ्य की जानकारी मिली थी कि वे किडनी की बीमारी और यूटीआई (UTI) से परेशान थे।

कब और कैसे शुरू हुई किडनी की समस्या?

सत्यपाल मलिक ने 22 मई को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में बताया था कि उनकी किडनी खराब हो गई है। उन्हें पेशाब में समस्या हो रही थी और उन्हें पेशाब के संक्रमण (UTI) की बीमारी थी। उस समय उनकी किडनी की डायलिसिस भी हो रही थी। इसके बाद उन्होंने अपने स्वास्थ्य की अपडेट देते हुए बताया कि उनकी हालत धीरे-धीरे खराब हो रही है।

यूटीआई और किडनी बीमारी कैसे जुड़ी?

यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में पेशाब करते समय दर्द और जलन होती है। अगर इसे सही समय पर ठीक न किया जाए तो यह संक्रमण किडनी तक फैल सकता है और किडनी फेलियर (किडनी खराब होना) की समस्या हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सत्यपाल मलिक लंबे समय से इस संक्रमण से जूझ रहे थे। इस बीमारी की वजह से उनका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हुआ और शरीर के अंग प्रभावित हुए। इसे सेप्सिस भी कहा जाता है, जो बहुत गंभीर स्थिति होती है।

किडनी फेलियर के अन्य कारण

डॉक्टरों के अनुसार किडनी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण गलत जीवनशैली है। इसके अलावा, कुछ लोगों को किडनी की बीमारी जन्म से भी हो सकती है, जिसे जेनेटिक कहा जाता है। सत्यपाल मलिक को हाई ब्लड शुगर (शुगर की समस्या) और हाई ब्लड प्रेशर (बीपी) की भी शिकायत थी। ये दोनों भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किडनी में स्टोन (पत्थर) होना भी किडनी फेलियर का एक कारण हो सकता है।

सत्यपाल मलिक की मौत की मुख्य वजह उनकी किडनी की खराबी थी, जो पहले यूटीआई संक्रमण के कारण शुरू हुई और बाद में गंभीर किडनी फेलियर में बदल गई। वे कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, जिसके कारण उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई और अंत में उनका निधन हो गया।