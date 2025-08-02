10 AUGSUNDAY2025 2:19:10 PM
Black Outfit में ट्विनिंग करती नजर आईं तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया, डिनर डेट पर दिखी खास केमिस्ट्री

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 02 Aug, 2025 12:15 PM
 नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। तारा का नाम इन दिनों लगातार एक्टर वीर पहाड़िया के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों को अक्सर एकसाथ मुंबई में घूमते हुए देखा गया है। हाल ही में तारा और वीर एक बार फिर साथ में डिनर डेट पर स्पॉट किए गए और अब इनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

 साथ में दिखे तारा और वीर, फैन्स बोले – अब तो कंफर्म है

पैपराजी ने बीती रात तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया को मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया। दोनों डिनर के बाद अपनी कार की ओर जाते नजर आए। वीडियो में तारा और वीर एक-दूसरे का हाथ थामे हुए दिख रहे हैं, जिससे यूजर्स को और ज्यादा यकीन हो गया कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, "मेड फॉर ईच अदर," तो वहीं दूसरे ने लिखा, "एकसाथ दोनों परफेक्ट लगते हैं।"

 ब्लैक आउटफिट में की ट्विनिंग

इस वायरल वीडियो में तारा सुतारिया का लुक काफी स्टाइलिश नजर आया। उन्होंने लियोपार्ड प्रिंट टॉप, ओवरसाइज ब्लेज़र और मैचिंग शॉर्ट्स पहने थे। वहीं वीर ने भी अपने लुक को सिंपल और क्लासी रखते हुए ब्लैक टी-शर्ट और ब्लैक जींस पहनी थी। दोनों ने ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग की, जो फैन्स को बेहद पसंद आया।

 तारा ने दी थी वीर को फ्लाइंग किस

इससे पहले एक इवेंट के दौरान भी तारा और वीर को साथ देखा गया था। तारा जब रैंप वॉक कर रही थीं, उस वक्त वीर भी वहां मौजूद थे। तारा ने वीर को मंच से ही फ्लाइंग किस दी थी, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए थे। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

 आदर जैन से ब्रेकअप के बाद वीर के करीब आईं तारा

बता दें कि इससे पहले तारा सुतारिया का नाम आदर जैन से जुड़ा था। दोनों ने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि तारा की ज़िंदगी में एक बार फिर प्यार ने दस्तक दी है और वो वीर पहाड़िया के साथ एक नई शुरुआत कर रही हैं।

 सोशल मीडिया पर छाया दोनों का वीडियो

इस वायरल वीडियो ने फैन्स के बीच हलचल मचा दी है। जहां कुछ लोग इनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ ने इन्हें जल्द रिश्ते को ऑफिशियल करने की सलाह भी दी है। अब देखना ये है कि तारा और वीर कब अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात करते हैं।
 

