मिल गया लिवर से फैट हटाने का सबसे तेज तरीका, बस सुबह उठते ही करना होगा ये काम

नारी डेस्क: नई रिसर्च के अनुसार, ब्लैक कॉफी लिवर की सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैटी लिवर डिजीज से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लैक कॉफी लिवर में फैट के जमाव को कम करती है, सूजन को घटाती है और लिवर में होने वाले स्कारिंग (Scarring) यानी ऊतकों के नुकसान से बचाव में मदद करती है। रिसर्च यह भी बताती है कि जो लोग रोजाना सीमित मात्रा में ब्लैक कॉफी पीते हैं, उनमें फैटी लिवर के बढ़ने या गंभीर रूप लेने का खतरा काफी कम हो जाता है।

कॉफी पीने का तरीका

विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लैक कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और कैफीन लिवर की सफाई (detox) करने में मदद करते हैं और फैटी लिवर डिजीज के खतरे को घटाते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कॉफी में चीनी, दूध या क्रीम न मिलाएं, क्योंकि इनमें मौजूद शुगर और फैट लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए, सादा ब्लैक कॉफी न सिर्फ एनर्जी बढ़ाती है बल्कि लिवर को भी हेल्दी रखने में मदद कर सकती है



ब्लैक कॉफी में मिला लें ये प्राकृतिक चीजें

ब्लैक कॉफी में कुछ प्राकृतिक चीज़ें मिलाकर इसे और ज्यादा लिवर फ्रेंडली बनाया जा सकता है। जैसे दालचीनी जो ब्लड शुगर और फैट लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह स्वाद भी बढ़ाती है और कॉफी का फ्लेवर हल्का मीठा कर देती है। हल्दी में इसमें मौजूद कर्कुमिन लिवर में सूजन कम करता है और लिवर डैमेज से बचाव करता है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर कॉफी में मिला सकते हैं। अदरक अपनी सूजन-रोधी और पाचन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। कॉफ़ी में शामिल करने पर, यह सूजन को कम करके और वसा के चयापचय को बढ़ाकर लीवर की कार्यप्रणाली को उत्तेजित करने की क्षमता रखता है।